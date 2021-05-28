Tüp bebek Demir’e 2 yıl önce dondurulmuş embriyodan kardeş geliyor

Öğretmen çift Eylem ve Hüseyin Göksu 2 yıl önce tüp bebek yöntemiyle oğulları Demir’e kavuşurken, kalan dondurulmuş embriyodan anne yine tüp bebek yöntemiyle hamile kaldı. Dondurulmuş embriyonun çözündürerek transfer işlemini gerçekleştirdiklerini belirten İzmir Kent Hastanesi Tüp Bebek Merkezi Direktörü Opr. Dr. Dilek Aslan, “Transfer sonrası hem Göksu çifti hem de bizim için oldukça heyecanlı bir süreçti. Annemiz dondurulmuş embriyodan gebe kaldı. Gebeliğin sağlıkla geçmesi ve Demir’e kardeş gelmesi en büyük dileğimiz” dedi.

Tıp dünyasının çeşitli nedenlerle doğal yoldan anne baba olamayan çiftlere sunduğu tüp bebek yöntemi ile çiftlere defalarca deneme imkanı sunan “embriyo dondurma” tekniği, İzmirli Göksu çiftine ikinci kez anne baba heyecanı yaşattı. İzmir’in Menemen ilçesinde öğretmenlik yapan meslektaş çift Eylem ve Hüseyin Göksu, 9 yıl önce mutlu bir yuva kurdu. Hiç bir neden bulunamamasına karşın bebekleri olmadı. Önce bir hastanede aşılama yöntemini denediler, olmayınca bu kez İzmir Kent Hastanesi Tüp Bebek Merkezine başvurdular. 2018 yılında başvurdukları merkezde ilk denemede gerçekleşmeyen gebelik ikinci denemede oluştu. 5 Temmuz 2019 tarihinde oğulları Demir’i kucaklarına alan çift, bu kez ikinci bir bebek, oğullarına da kardeş istedi. Tüp bebek denemesi sırasında elde edilen ve kalan embriyolarını dondurtan çift, bu istekle Kent Tüp Bebek Merkezi’nde tekrar Kadın Hastalıkları ve İnfertilite Uzmanı, merkez direktörü Opr. Dr. Dilek Aslan’ın kapısını çaldı.

"Daha önce dondurduğumuz embriyolarını çözündürerek transfer ettik"

Göksu çiftinin çocuk sahibi olmasının önündeki engelin tam olarak tespit edilemediğini belirten Opr. Dr. Aslan şunları söyledi:

"Yapılan tüm tetkiklere karşın Göksu çiftinin infertilite nedeni bulunamadı; yani çiftimiz açıklanamayan/sebebi bilinmeyen infertilite dediğimiz durumdaydı. Bunun üzerine tüp bebek yöntemi uygulandı, gebelik oluştu ve oğulları Demir yaklaşık 2 yıl önce dünyaya geldi. O dönemde kalan sağlıklı embriyolarını dondurmuştuk. İnsan hücrelerinin dondurulması ve çözülmesi tüp bebek tedavisinde çok önemli bir yere sahip. Teknikler çok ilerledi. Ehil ellerde doğru teknikle dondurulan ve çözülen embriyolardaki başarı oranı taze sikluslarla aynı. Çiftimiz ilk denemede sonuç alınamamasına karşın tüp bebek yöntemini denemekten vazgeçmemişti. Bu ısrarları sonucu Demir dünyaya gelmişti. Şimdi de oğullarına kardeş istiyorlar. Daha önce dondurduğumuz embriyolarını çözündürerek transfer ettik. Bu yöntem bebek sahibi olmak isteyen çiftlere daha fazla deneme şansı sağlıyor. Transfer sonrası hem Göksu çifti hem de bizim için oldukça heyecanlı bir süreçti. Annemiz dondurulmuş embriyodan gebe kaldı. Gebeliğin sağlıkla geçmesi ve Demir’e kardeş gelmesi en büyük dileğimiz. Demir, dondurulmuş embriyolar sayesinde abi olacak.”

Öte yandan öğretmen çift, Kent Tüp Bebek Merkezine iki yıl önce kucaklarına aldıkları oğulları Demir ile gelirken, anne Göksu, “Bebek sahibi olmamıza engel herhangi bir şey bulunmayınca aşılama tedavisi yapıldı. Sonuç olumsuz oldu. Zaman kaybetmek yerine Kent Hastanesi’nde tüp bebek yöntemine başvurduk. İlkinde olmadı. İkincisinde her şey yolunda gitti ve Demir doğdu. Dondurulmuş embriyomuz olduğu için ikinci bebeğe daha çabuk karar verdik. İlk denemede gebelik gerçekleşti. Şimdi yeni çok heyecanlı bir sürece girdik. Dondurulmuş embriyodan Demir’in bir kardeşinin olacağını düşünmek harika bir duygu. Allah isteyen herkese bu mutluluğu yaşatsın. Doktoruma ve ekibine çok teşekkür ediyorum” dedi.