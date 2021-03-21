Tunus’ta Sputnik V aşısı 81 kişide yan etki gösterdi

Tunus’ta Rusya tarafından korona virüse karşı geliştirilen Sputnik V aşısı 81 kişide yan etki gösterdi.

Dünya genelinde birçok ülkede yeni tip korona virüse (Covid-19) karşı aşı uygulamaları sürüyor. 13 Mart’ta başlayan aşılama kampanyasının devam ettiği Tunus’ta, Rusya tarafından korona virüse karşı geliştirilen Sputnik V aşısı 81 kişide yan etki gösterdi. Hastalarda aşının yapıldığı bölgede ağrı, yüksek ateş, eklem ağrısı, konuşma ve yürümede zorluk çekilmesi gibi yan etkiler görüldü.

Tunus Ulusal Farmakovijilans Merkezi Direktörü ve Tunus’ta korona virüsle mücadele Bilim Komisyonu üyesi Riadh Daghfous, “Ülkede aşılama kampanyasının başlamasından bir hafta sonra Sputnik V aşısını alan bazı kişilerde yan etki görmeye başladık. Yan etki biri ciddi rahatsızlık yaşamış toplam 81 kişide görüldü. Ancak yüzde yüz Sputnik V aşısından kaynaklandığı konusunda henüz emin değiliz" ifadelerini kullandı.

Tunus’ta toplam korona virüs vaka sayısı 245 bin 405’e yükselirken, virüsten kaynaklanan can kaybı ise 8 bin 526 oldu.