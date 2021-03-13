Tunus’ta korona virüse karşı aşılama başladı

Tunus’ta yeni tip korona virüse (Covid-19) karşı aşılama kampanyası sağlık çalışanlarına yapılan ilk aşılarla başladı.

Dünya genelinde birçok ülkede korona virüs karşı başlatılan aşı uygulamaları devam ediyor. Aşılamaya başlayan ülkelere Tunus da katıldı. Ülkede bugün virüsle mücadele ön saflarda yer alan sağlık çalışanlarına yapılan ilk dozlarla aşılama programı başladı. Tunus Sağlık Bakanlığı, aşılamanın 25 sağlık merkezinde sürdürüleceğini duyurdu. Hedefin ülke nüfusunun yüzde 50’sinin aşılanması olduğu belirtildi.

Tunus’ta toplam korona virüs vaka sayısı 240 bin 617’ye, can kaybı sayısı ise 8 bin 329’a yükseldi.