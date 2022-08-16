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Tunceli’de kuduz karantinası

Tunceli’nin Mazgirt ilçesine bağlı Akdüven köyü, bir hayvanda kuduz tespit edilmesi nedeniyle karantinaya alındı.

Sağlık 16.08.2022, 13:30
Tunceli’de kuduz karantinası

Tunceli’nin Mazgirt ilçesine bağlı Akdüven köyü, bir hayvanda kuduz tespit edilmesi nedeniyle karantinaya alındı.

Mazgirt’e bağlı Akdüven köyünde bir üreticinin büyükbaş hayvanının telef olması üzerine durum, Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne bildirildi. Köye giden ekipler hayvandan alınan numuneyi Elazığ Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü’ne gönderdi. Burada yapılan incelemede hayvanın kuduz sebebiyle öldüğü tespit edilince köyde 6 ay süreyle karantina ilan edildi.

Köye hayvan giriş çıkışları yasaklanırken, kuduz nedeniyle aşılama çalışması başlatıldı.

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