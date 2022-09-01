Tunceli’de ilk defa koroner anjiyografi işlemi yapıldı

Tunceli Devlet Hastanesinde ilk defa koroner anjiyografi işlemi gerçekleştirildi.

Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, hastanelerinde ilk defa koroner anjiyografi işleminin gerçekleştirildiği açıkladı. Vali Özkan, bundan önce tüm hastaları Elazığ’a sevk ettiklerini artık bu işlemin Tunceli’de de yapıldığını söyledi. Vali Özkan, “Cumhurbaşkanımızın himayelerinde ilimize sunduğumuz hizmetlere yenilerini eklemekte, yeni hizmetleri ilimizle buluşturmakta hızla yol alıyoruz. Bugün de hastanemizde ilk kez devreye giren anjiyo ünitemizi ve ilk anjiyo hastamızı ziyaret ettik. Hastamıza geçmiş olsun diyor, hastamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Arkadaşlarımıza hizmetlerinde başarılar diliyorum” dedi.

Anjiyo hastaları da çalışmalarından dolayı Vali Özkan’a teşekkür etti.