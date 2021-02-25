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Tunceli’de eylem ve etkinlikler 1 ay yasaklandı

Tunceli İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı karar doğrultusunda her türlü basın açıklaması, toplantı, gösteri yürüyüşü, miting gibi eylem ve etkinliklerin 30 gün süreyle yasaklandığı bildirildi.

Sağlık 25.02.2021, 18:28
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Tunceli’de eylem ve etkinlikler 1 ay yasaklandı

Tunceli İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı karar doğrultusunda her türlü basın açıklaması, toplantı, gösteri yürüyüşü, miting gibi eylem ve etkinliklerin 30 gün süreyle yasaklandığı bildirildi.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, “Dünya Sağlık Örgüyü tarafından ‘Pandemi’ olarak ilan edilen Covid-19 salgını ile ilgili olarak Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’nun önerileri, Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda salgının toplum sağlığı ve kamu düzen açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutmak amacıyla yeni kısıtlama ve tedbir kararları alınarak uygulamaya geçirildiği, Tunceli il sınırları içerisinde vatandaşlarımızın temel hak ve hürriyetlerine dair uluslararası sözleşmeler, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve kanunlar kapsamında, genel sağlığın korunması, kamu düzeni ve kamu güvenliğinin sağlanması, şut işlenmesinin ve şiddet olaylarının önlenmesi temel hak ve hürriyetlerin korunması amacıyla, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu 17. Ve 19. Maddeleri, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu 11/A ve 11/C maddeleri, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu hükümleri ile İl Hıfzıssıhha Meclisince alınan kararlar kapsamında Valilik ve Kaymakamlık Makamının uygun göreceği etkinlikler, basın açıklamaları, kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyeceği resmi bayram, resmi anma günleri, resmi tören ve kutlamalar ile bu kurumların gelenek ve göreneklerine göre, yapacakları programlar, spor faaliyetleri, bilimsel, ticari ve ekonomik amaçla yapılan etkinlik ve toplantı hariç olmak üzere, her türlü basın açıklaması, toplantı ve gösteri yürüyüşü, miting, açık hava toplantısı, protesto eylemi, oturma eylemi, açlık grevi, stant açmak, imza kampanyası, konser, şenlik, el ilanı bildirisi, broşür dağıtmak, afiş, poster asmak, meşale yakma ve taşıma, konferans vb. tüm eylem ve etkinliklerin 26/02/2021 günü saat 00.01 ile 27/03/2021 günü saat 23.59’a kadar 30 gün süreyle yasaklanmıştır” denildi.
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