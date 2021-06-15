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Tunceli’de bir köy karantinaya alındı

Tunceli’nin Hozat İlçesi Geçimli Köyü, artan Covid-19 vakası ve temaslılar nedeniyle 14 gün süreyle karantinaya alındı.

Sağlık 15.06.2021, 17:39
Tunceli’de bir köy karantinaya alındı

Tunceli’nin Hozat İlçesi Geçimli Köyü, artan Covid-19 vakası ve temaslılar nedeniyle 14 gün süreyle karantinaya alındı.

Hozat Kaymakamlığı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Kaymakam Cuma Emeç başkanlığında toplanarak, ilçeye bağlı Geçimli Köyü’nde, Covid-19 çoklu vaka ve temaslı kişilerin tespit edilmesi nedeniyle, köyün bugün itibariyle ikinci değerlendirmeye kadar 14 gün süreyle karantinaya alınmasına karar verdi.

Hozat Kaymakamlığı’ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Karantina süresince giriş-çıkışların ve karantina amaçlı takip kurallarına uygun hareket etmeyen kişilerle ilgili gelen ihbar ve şikayetlerin İlçe Jandarma Komutanlığınca kontrollü bir şekilde sağlanmasına, Geçimi Köyündeki vatandaşların ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Birimleri tarafından karşılanmasına, oy birliğiyle karar verilmiştir” denildi.
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