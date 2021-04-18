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Tunceli’de bir köy karantinaya alındı

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde bir köy çoklu Covid-19 vaka ve temaslılarının olması nedeniyle karantinaya alındı.

Sağlık 18.04.2021, 18:50
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Tunceli’de bir köy karantinaya alındı

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde bir köy çoklu Covid-19 vaka ve temaslılarının olması nedeniyle karantinaya alındı.

Çemişgezek Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ”İlçemize bağlı Gülbahçe köyümüz, çoklu Covid-19 vaka ve temaslıları olması sebebiyle 18 Nisan pazar günü saat 19.00 itibariyle 10 günlük süre ile karantina altına alınarak, köye giriş ve çıkışlar yasaklanmıştır” denildi.

Köyde jandarma ekiplerinin tedbir aldığı filyasyon ekiplerinin de çalışma yaptığı aktarıldı.
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