Tunceli’de bin kişilik ekiple, Covid-19 denetimi

Orta risk grubunda yer alan Tunceli’de “Dinamik Denetim Modeli” kapsamında bin kişilik ekiple sahada denetleme yapıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından “Dinamik Denetim Modeli” sloganıyla başlatılan Covid-19 denetimleri Tunceli genelinde de gerçekleştirildi. Bin kişilik ekiple yapılan denetimlerin merkezde kısmına Vali Mehmet Ali Özkan, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Durali Ceylan’da katıldı. Denetimlerde vatandaş ve esnaflara maske, mesafe ve hijyene riayet etmeleri konusunda uyarılarda bulunuldu.

Denetimlerin ardından açıklama yapan Vali Mehmet Ali Özkan, “Ülkemizin her yöresinde her köşesinde olduğu gibi Tunceli ilimizde de tüm ilçelerimizle birlikte Korona virüs tedbirlerine riayeti gözetmek ve vatandaşlarımıza bu konuda rehberlik yapmak için sahadayız. Ülkemiz genelinde 260 bin kişi, ilimiz genelinde bin kişilik ekiple sahadayız. Hep beraber Tuncelimizi gezdik, dolaştık. Vatandaşlarımız maske, mesafe, temizlik kurallarına riayet ediyorlar. Bu bizim için son derece memnuniyet verici. İnşallah böyle devam edersek daha güzel günlere, daha güzel yarınlara, sağlıklı bir hayata doğru adım atacağız. İnsanlarımıza kurallara olan riayetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Denetimlerde yer alan arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum. İnşallah daha güzel bir Tunceli için hep beraber yürümeye, çalışmaya devam edeceğiz” dedi.