Tunceli’de bayram öncesi gıda denetimleri arttırıldı

Tunceli’de Kurban Bayramı öncesi gıda denetimleri arttırıldı.

Tunceli Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlere ilişkin müdürlük tarafından yapılan açıklamada, “2021 yılı Kurban Bayramı süresince, kurban vecibesini yerine getiren vatandaşlarımızın kurban etlerinin parçalanması, muhafazası, kıyma hazırlama işlemlerinde artacak yoğunluk nedeniyle hijyen koşullarının sağlanması gıda güvenilirliği açısından büyük önem arz etmektedir. Kurban Bayramı öncesi İl Müdürlüğümüzde görevli gıda kontrolörlerince, ilimiz merkez ve ilçelerinde faaliyet gösteren kasap, market, unlu mamuller ve tatlı satış yerleri, şeker ve şekerli mamuller üretim ve satış yerlerinin denetim ve kontrolleri sıklaştırıldı” denildi.

Açıklamada, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmak için, gıda ile ilgili her türlü şikayetlerini 7 gün 24 saat hizmet veren 174 Alo Gıda Hattı ile Whatsapp İhbar Hattına bildirebilecekleri kaydedildi.