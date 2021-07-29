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Tunceli’de aşı yaptıran gençlere ücretsiz rafting turu

Tunceli’de Covid-19 aşısını yaptıracak gençler, Valilik koordinesinde Munzur Çayı’nda ücretsiz şekilde rafting yapacak.

Sağlık 29.07.2021, 16:00
Tunceli’de aşı yaptıran gençlere ücretsiz rafting turu
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Tunceli’de Covid-19 aşısını yaptıracak gençler, Valilik koordinesinde Munzur Çayı’nda ücretsiz şekilde rafting yapacak.

Tunceli Valiliği koordinesinde kentte aşılamayı özendirmek amacıyla çalışmalar yürütülüyor. Bu çalışmalar kapsamında Valilik, “Aşı Olmayan Gencimiz Kalmasın” sloganıyla aşı olan gençlere ücretsiz rafting yapma imkanı sunacağını bildirdi.

Konuya ilişkin valilik tarafından yapılan açıklamada, “Bugünden geçerli olmak üzere, 18-30 yaş arası gençlerimizden ilk doz aşılarını olanlara, Munzur’da Rafting Turu ücretsiz olacak. Aşınızı olduktan sonra sağlık kuruluşlarımızdan aşı olduğunuza dair belgenizi alarak rafting heyecanını ücretsiz olarak yaşayabilirsiniz. Sizlerin sağlığı bizim için çok önemli! Lütfen gecikmeden sağlık kuruluşlarımıza başvurarak aşınızı yaptırın” denildi.
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