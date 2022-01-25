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Tunceli İl Sağlık Müdürü Özdemir: “Vakaların büyük çoğunluğunun Omicron olduğunu görüyoruz”

Tunceli’de vakalarının çoğunun Omicron varyantı olduğunu belirten İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Çağdaş Özdemir, "Tabi hastane doluluk oranının az olmasının en önemli nedenlerinden biri de ilimizde neredeyse aşısız kimsenin kalmamasıdır" dedi.

Sağlık 25.01.2022, 13:20
Tunceli İl Sağlık Müdürü Özdemir: “Vakaların büyük çoğunluğunun Omicron olduğunu görüyoruz”

Tunceli’de vakalarının çoğunun Omicron varyantı olduğunu belirten İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Çağdaş Özdemir, "Tabi hastane doluluk oranının az olmasının en önemli nedenlerinden biri de ilimizde neredeyse aşısız kimsenin kalmamasıdır" dedi.

Türkiye’de vaka yoğunluğu en çok artan illerden olan Tunceli’de İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Çağdaş Özdemir, vatandaşları maske, mesafe ve hijyene dikkat etmeleri konusunda uyardı.

İldeki vaka artışlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Çağdaş Özdemir, Türkiye genelinde ciddi vaka artışlarının söz konusu olduğunu belirterek, “Buna paralel olarak bizde de özellikle Omicron varyantının artısıyla birlikte ki vakaların büyük çoğunluğunun Omicron olduğunu görüyoruz. Bununla birlikte ciddi vaka artışlarımız söz konusu. Ama burada büyük etkenlerden biri de tabi okullar. Şu an kapandı. Özellikle çocuklarımızdan eve taşınan enfeksiyon sonrasında vatandaşlarımızın da temas bilgilerini saklamalarından dolayı ciddi bir vaka artışını gözlemliyoruz. Vaka artışlarının en büyük sebeplerinden biri de bu” dedi.

Vakaları incelediklerinde yaklaşık yüzde 17’sinin septomik olduğunu gördüklerini dile getirene Dr. Özdemir, “Yani vatandaşlarımız herhangi bir septom göstererek numune verebiliyorlar. Tabi ki ilimizin koşullarını incelediğimizde numune vermeye ya da sağlık hizmetine ulaşım kolaylığından kaynaklı vatandaşlarımız rahatlıkla numune verdiklerinden aseptomatik vatandaşlarımızın da pozitif çıktığını görüyoruz” diye konuştu.

"Şuan yoğun bakım ya da hasta doluluğuna önemli bir etkisi yok"

Pozitif vaka artışlarının hastane doluluk oranına yansıması hakkında bilgi veren Özdemir, “Hastane doluluğunda çok bariz bir şey görmüyoruz. Şuan yoğun bakım ya da hasta doluluğuna önemli bir etkisi yok. Ancak bu vatandaşlarımızı rahat davranmaya telkin etmemeli. Nasıl olsa bu hasta yapmıyor, hastalığa sebep olmuyor diye düşünmemeleri gerekiyor. Şöyle diyelim, eskiden Covidli bir hastanın bulunduğu ortamda bir kişi hasta oluyorduysa şimdi beş kişi hasta oluyor. Yani daha fazla kişi hasta olduğu için zamanla hastane doluluğuna yansıyacaktır. Bunu biz bekliyoruz. Hazırlıklarımız bu yönde” şeklinde konuştu.

"Hastane doluluk oranının az olmasının en önemli nedeni aşı"

Vatandaşlardan maskelerini iyi takmalarını ve sosyal mesafelerine dikkat etmelerini isteyen Özdemir, “Yapılan çalışmalarda özellikle bu Omicron varyantının köklü bir bulaş, hızlı bir bulaşa neden olduğunu söyleyebiliriz. Eskiden bir ortamın içiresinde eğer bir Covidli varsa bir kişiye bulaştırıyorduysa şu anda neredeyse tamamını hasta yapabilecek bir virüsle karşı karşıyayız. Tabi hastane doluluk oranının az olmasının en önemli nedenlerinden biri de ilimizde neredeyse aşısız kimsenin kalmaması diyebiliriz. Özellikle aşı hakkı tanımlanmayan 12 yaş altı çocuklarımızın dışında neredeyse günlük gördüğümüz pozitif vakaların büyük çoğunluğunun aşılı olduğunu görüyoruz. Yani aşı sadece ağır atlatmamıza sebep oluyor. Hastalığın bulaşmasına bir etkisi yoktur. Tabi ki azaltır ama hasta olmayacağız diye bir kaide yoktur. O yüzden önlemlere de dikkat etmek gerekiyor” dedi.

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