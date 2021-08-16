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Tunceli Emniyet Müdürü Yılmaz korona virüse yakalandı

Tunceli Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz’ın korona virüs testi pozitif çıktı.

Sağlık 16.08.2021, 15:55
Tunceli Emniyet Müdürü Yılmaz korona virüse yakalandı

Tunceli Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz’ın korona virüs testi pozitif çıktı.

Edinilen bilgiye göre tatil için Ankara’ya giden Tunceli Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, belirtiler göstermesi üzerine test yaptırdı. Testi pozitif çıkan Yılmaz’ın tedbir amacıyla hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi.

Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, son kararname ile Tunceli’ye atanmıştı.
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