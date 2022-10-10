Tümör tedavisinde “Gamma Knife” teknolojisi Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tanıtıldı

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde beyin tümörlerinde ameliyatsız tedavi sağlayan yeni “Gamma Knife” teknolojisi tanıtıldı.

Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde beyin tümörleri ve birçok beyin hastalıklarında kullanılan “Gamma Knife” tedavi cihazı yenileme tanıtımı yapıldı. Kafa içindeki hastalıkları milimetrik olarak odaklanmış gamma ışınları ile tedavi eden Gamma Knife tedavi cihazı Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız tarafından tanıtıldı. İsmini gama ışınlarından ve İngilizcede bıçak anlamına gelen “knife” kelimesinden alan cihazın tanıtımına Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız’ın yanı sıra Tıp Fakültesi öğretim üyeleri ve pek çok hekim katılım sağladı.

Burada bir konuşma yapan Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız, Gazi Hastanesi’nin, beyin hastalıklarının tedavisinde Türkiye’de önde gelen merkezlerden biri olmakla beraber Avrupa’da da en çok hasta tedavi eden merkezlerden biri haline geldiğini ifade etti. Yıldız, Gamma Knife cihazının kafa içerisindeki tümörler ve diğer hastalıklara açık beyin ameliyatı yapmadan tedavi imkanı sağladığını belirterek, “Kamu hastaneleri arasında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinde Gamma Knife cihazının en ileri seviyedeki cihazlarından biri olması çok mutluluk verici oldu. Ben burada tedavi görecek hastalara Allah’tan şifa diliyorum, hayırlı olsun diyorum” dedi.

“Yeni cihazla tedavinin kapsamını genişletmiş olduk”

Gazi Üniversitesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Emmez, 2005 yılından beri Gazi Üniversitesinde Türkiye’nin en önemli radyocerrahi merkezlerinden biri haline geldiğini vurgulayarak, “Bugün de şu an alanındaki en gelişmiş cihazı yöneticilerimizin sayesinde kurmuş ve tedavilere başlamış bulunuyoruz. Bu tedavi sayesinde hasalarımızın kafa içindeki lezyonlarını cerrahi risklerden koruyarak tedavi altına alma şansımız var. Yeni cihazla tedavinin kapsamını genişletmiş olduk. Daha fazla hastaya hizmet hale gelir olduk” diye konuştu.