Tümör ihtimaline yeşil müdahale

Rahim kanseri teşhisiyle rahmi alınan Suna Taşlıca’nın lenf bezlerinden tümörün metastaz yapma ihtimali en yüksek olanlar, floresan madde enjeksiyonu ve robotik cerrahinin kızılötesi kamerası ile tespit edildi. Cerrahi robotun firefly modu kullanılarak, hastanın rahim ağzına yeşil floresan madde uygulandı. Bu uygulama sırasında tümörün metastaz yapma ihtimali en yüksek olan lenf bezlerinin yeşil renge büründüğünü ifade eden Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. M. Tunç Canda, “Klasik yöntemde hastanın tüm lenf bezleri alınırken, bu yöntemle tümör oluşma ihtimali en yüksek olan lenf bezlerini alıyoruz. Ege Bölgesinde ilk kez uygulanan bu yöntem, hastanın iyilik halini önemli ölçüde artırmaktadır” dedi.

Ayvalık’ta yaşayan 51 yaşındaki Suna Taşlıca’nın, kan hastalığıyla mücadele ederken yapılan kontrollerinde rahim kanseri olduğu ortaya çıktı. Medicana International İzmir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. M. Tunç Canda, hastanın vücut kitle indeksi 40’ın üzerinde olduğunu ve önceki hastalığı nedeniyle radyoterapi tedavisi gördüğü için kendisine özel bir tedavi uyguladıklarını ifade etti.

Yeşil florasan lenf bezlerini bozuyor

İşlemin Amerika’daki Memorial Sloan Kettering Kanser Merkezi prosedürünü kullanarak yaptıklarını ifade eden Prof. Dr. Canda, “Da Vinci robotunun kızıl ötesi kamerası yardımıyla ve firefly modunu kullanarak rahim ağzını indosiyanin yeşili dediğimiz floresan maddeyi uygulayıp yeşil renk alan lenfatik kanalları ve lenf bezlerini tespit edip, çıkarıyoruz. Ayrıca şüpheli lenf nodlarını da aynı operasyonda çıkarıyoruz. Bu yöntem, tümörün ilk yayıldığı düşünülen lenf bezlerinde tümörün olup olmadığını bilmemize olanak sağlamaktadır. Böylelikle hastaya uygulanacak tedavilerin başarı şansı artmaktadır. İlk defa Ege Bölgesi’nde hastanemizde uygulamaktan da mutluluk duyuyorum” diye konuştu.

Uygulama neden önemli?

Rahim kanserinde, rahim alındıktan sonra çoğunlukla rahmin çevresindeki lenf bezlerinin de alındığını ifade eden Prof. Dr. Canda, tümörün tuttuğu organdan ilk drene olduğu lenf bezleri olarak tanımlanan sentinel lenf nodunun bulunmasının hayati bir önem taşıdığını söyleyerek, “Özellikle erken evrelerde rahimden tümörün yayılabileceği lenf bezleri tespit edildiğinde çok geniş yayılım olmasının önüne geçilir. Bu uygulama, sentinel lenf nodu uygulanmadan yapılan lenfadenektomiye göre 3 kat daha fazla tümör saptanmasına olanak vermektedir. Bu da bu yöntemin uygulandığı hastalar için çok büyük fayda sağlamaktadır. Özellikle erken evrede metastaz saptanması durumunda bunun bilinmesi yardımcı tedaviler uygulanarak hastanın sağ kalım oranını arttırmaktadır” şeklinde konuştu.