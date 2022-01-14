Tüm vatandaşlar Genel Sağlık Sigortası kapsamında

Nüfusun tamamına yakınını Genel Sağlık Sigortası (GSS) çatısı altına alan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), sosyal güvencesi olmayan ve geliri düşük olan vatandaşların da sağlık hizmetlerinden faydalanmasını sağlıyor.

Herhangi bir kapsamda sosyal güvencesi olmayan vatandaşlar, ayda 150,12 lira Genel Sağlık Sigortası primi ödeyerek kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler için sağlık hizmetlerinden faydalanabiliyor. Genel Sağlık Sigortası primini ödeyecek gücü olmayan vatandaşlar ise ikametlerinin bulunduğu yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na başvuru yaparak gelir testi yaptırabiliyor. Gelir testi sonucunda aile içinde kişi başına düşen geliri brüt asgari ücretin üçte birinin altında ise bu vatandaşların GSS primleri devlet tarafından karşılanıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu, analık halinde kadınlara, 18 yaşını doldurmamış çocuklara ve lise mezunu gençlere 20 yaşına kadar, üniversite mezunlarına ise 25 yaşına kadar GSS kapsamında sağlık hizmeti veriyor.

SGK, acil serviste tedavi gören, madde bağımlısı olan, trafik ve iş kazası geçiren vatandaşların da hiçbir şart aranmaksızın Genel Sağlık Sigortası kapsamında sağlığa erişimini sağlıyor.

GSS prim borcu olanlar yıl sonuna kadar sağlık hizmeti alabilecek

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası (GSS) sistemine prim borcu olan vatandaşlar ile bakmakla yükümlü olduğu kişiler, Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık tesisleri ile devlet üniversitelerinin sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde (üniversite hastanelerinde) 31 Aralık 2022’ye kadar sağlık hizmeti alabilecekler.