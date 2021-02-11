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Tüm kapalı ortamlarda virüsü temizlemek mümkün!

Profesyonel hava temizleme sistemleri markası Froumann, virüslere karşı medikal maske kadar koruyucu olma özelliğine sahip 5 farklı modeldeki cihazıyla, kapalı ortamlarda güvenli nefes alanı oluşturuyor. 100 metrekareden 300 metrekareye kadar, farklı büyüklüklerdeki mekanlar için geliştirilmiş olan Froumann Profesyonel Hava Temizleme Sistemleri modern tasarımlarıyla dikkat çektiği kadar tekerlekleri sayesindeodalar arası taşınabilme özelliğiyle de konforlu kullanış imkânı sunuyor.

Sağlık 11.02.2021, 11:31
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Tüm kapalı ortamlarda virüsü temizlemek mümkün!

Profesyonel hava temizleme sistemleri markası Froumann, virüslere karşı medikal maske kadar koruyucu olma özelliğine sahip olan, 5 farklı modeldeki cihazıyla, iç mekanlarda güvenli nefes alanı oluşturuyor. Duvar yüksekliği 3m’ye kadar olan, 100 metrekareden 300 metrekareye kadar, farklı büyüklüklerdeki kapalı mekanlar için geliştirilmiş olan Froumann Profesyonel Hava Temizleme sistemleri modern tasarımlarıyla dikkat çektiği kadar çocuk kilidi, uzaktankumanda ile kontrol, filtre doluluk göstergesi ve odalar arası taşınabilme özelliğiyle de  konforlu kullanış imkanı sunuyor. 

5 farklı modeliyle güvenli nefes alanı oluşturuyor

Farklı büyüklükteki mekanlarda kullanılabilecek N100 SDS, N90 SDS, N100, N90 ve N80 modelleri ile Froumann sadece evlerde değil okul, hastane ve postane gibi kamuya açık alanlarda da etkili hava temizliği sağlıyor. Montaj gerektirmiyor veherhangi bir havalandırma sistemine bağlı olmadan kullanılabilme özelliğine sahip.

Alman Inovaring GmbH şirketi tarafından sağlanan teknolojik teknik çözümlerle birlikte, Avrupa Birliği standartları ve normlarına göre Alman mühendisliği ile tasarlanmış olan Froumann, özel geliştirilmiş çoklu filtre sistemi sayesinde bulunduğu ortamın havasını tüm zararlı bakterilerden, virüslerden, tozdan, kimyasal hava kirleticilerden ve hoş olmayan kokulardan temizliyor. Virüs üzerinde etkinliği kanıtlanan ve Avrupa Alerji Araştırma Merkezi (ECARF) tarafından da onaylanan ilk Türk markası olan Froumann tasarımlarında kullandığı H14 HEPA filtre sayesinde havadaki 0,3 mikron ve daha büyük tüm partikülleri ultra hassas filtreleme yaparak, %99,97 verimlilikte tutma özelliğine de sahip. 

Aktif Karbon Filtre ile ortam havasındaki kokuları ve uçucu organik bileşenleri (VoC) %99 oranında azaltan Froumann, ortam havasını nefes hizasından çekme özelliği ile de dünyada bir ilk. Froumann aynı zamanda, T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş COVID-19 Tanı Laboratuvarı olan İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Moleküler Mikrobiyoloji Laboratuvarı’nda yapılan testlerle SARS CoV-2 Virüsünü  yüzde 99 oranında filtre ettiğini üniversite testiyle de kanıtlayan ilk marka olma özelliğine de sahip bulunuyor.

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