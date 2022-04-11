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"Tüberkülozda erken tanı ve tedavi çok önemli"

Dünyada yaklaşık 9 milyon tüberküloz hastası olduğunu belirten Dr. Öğr. Üyesi Süleyman Güven, tüberküloz ile mücadelede temiz hava ve güneş ışığının önemli olduğunu belirtti. Güven, tek tedavi yönteminin ise ilaçla olabileceğini aktardı.

Sağlık 11.04.2022, 11:56
"Tüberkülozda erken tanı ve tedavi çok önemli"

Dünyada yaklaşık 9 milyon tüberküloz hastası olduğunu belirten Dr. Öğr. Üyesi Süleyman Güven, tüberküloz ile mücadelede temiz hava ve güneş ışığının önemli olduğunu belirtti. Güven, tek tedavi yönteminin ise ilaçla olabileceğini aktardı.

Medicine Hospital Göğüs Hastalıkları Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Süleyman Güven, “Tüberkülozda erken Teşhisin Önemi” konferansında tüberküloz hastalığına ilişkin bilgiler verdi. Diğer adıyla verem hastalığı olan tüberkülozun eski bilinen hastalıklardan biri olduğunu ifade eden Güven, verem hastalığının Mycobacterium Tuberculosis isimli bakteriden, basilden kaynaklandığını aktardı.

Güven, bu hastalığın hava yolu ile yayılabilen bulaşıcı bir hastalık olduğunu ifade ederek, "Tüberküloz, aynı zamanda tedavisi olan bir hastalık olmasına rağmen tedavi edilmediği takdirde ölümcül olabiliyor. Verem önemli bir halk sağlığı sorunudur. Dünyada yaklaşık 9 milyon tüberküloz hastası olduğu tahmin edilmektedir. 1,5 milyon hasta bu hastalıktan dolayı kaybedilmektedir" dedi.

Güven, sözlerine şöyle devam etti: “Aktif tüberküloz hastalığı olan bireylerin öksürmesi, aksırması, konuşması, hapşırması sonrası havaya salınan ve saçılan tüberküloz basillerinin sağlam kişiler tarafından alınması sonucu zaman içinde hastalık gelişebilmektedir. Temas sonrası hemen hastalık gelişmez. Basili almış olan herkes hasta olmaz. Tüberküloz basili almış kişi hasta olmadıkça bulaştırıcı değildir. Hastanın kullandığı çatal, kaşık, bardak, tabak, havlu gibi kullandığı eşyalar ile bulaşma olmaz. Temaslı kişinin, enfekte olan kişi ile uzun süre birlikte olması, ek hastalıklarının olması, bağışıklığın zaman içinde azalması hastalığın akciğerlere yerleşmesini ve diğer organlara yayılımını hızlandırır. Tüberküloz hastalığı en çok akciğerleri tutmakla birlikte tüm organ ve sistemleri tutabilir. Tutulan organa göre de farklı şikayetlerle karşımıza çıkabilir".

"Güneş ışığı önemli"

Tüberküloz hastalığının erken tanısı ve tedavisinin önemli olduğuna dikkat çeken Güven, "Balgam numunesinde mikroskobik incelemede basilin görülmesi ve aynı balgam örneğinde kültür yöntemi ile de tanı konulabilmektedir. Düzenli tedavi ile haftalar içinde bulaşıcılık kaybolur. Tüberküloz basili güneş ışığına karşı duyarlıdır ve kısa sürede yok olur. Bu nedenle hastaların kaldığı odanın sık havalanması, güneş alması önemlidir" ifadelerini kullandı.

"Tek tedavi yolu ilaç kullanımı"

Tüberküloz hastalığı ilaçlarla tedavi edilebileceğinin altını çizen Güven, "Hastalığın ilaç tedavisinden başka bir tedavi seçeneği yoktur. Günümüzde verem mikrobunu öldüren güçlü ilaçlar vardır. Basilleri etkili bir şeklide yok etmek ve direnç gelişimini önlemek için ortalama 6 ay kadar tedavi verilir. Temel olarak 4 ilaç ile iki ay kadar yoğun tedaviye başlanır ve dört ay kadar 2 ilaç ile tedavi devam eder. Bazı özel hastalık durumlarında tedavi süreleri ve ilaçlar değişebilmektedir" diye konuştu.

"Önemli olan korunmak"

Hastalıktan korunmanın amaçlarından da bahseden Güven, sözlerini şöyle tamamladı: "Hastalıktan korunmanın amacı, aktif veremi olan bulaştırıcı olan hastaların ivedilikle tedavisi, BCG aşısı, gerekli durumlarda koruyucu tedavinin verilmesi ve tüberküloz bulaşmasının önlenmesini kapsar. BCG aşısı bilinenin aksine hastalıktan değil, hastalığa bağlı olarak gelişebilecek miliyer tüberküloz ve menenjitten korur".

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