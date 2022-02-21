TTK’ya ait madenlerde vaka sayısı yarı yarıya düştü

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, Türkiye Taşkömürü Kurumunda (TTK)’da geçtiğimiz hafta 41 korona virüs vakası görülen madenlerde bu hafta ise bu sayının 22’e düştüğünü açıkladı.

GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil’in konuyla ilgili açıklaması şöyle: "Geçen hafta itibariyle pik yapma noktasına kadar çıktı Türkiye. Zonguldak’ta da vaka sayılarımız fazlaydı. Yaptığım görüşmelerde 3 katın üzerinde korona virüs tedavisi gören arkadaşlarımız, vatandaşlarımız vardı. Geçen hafta itibariyle de TTK’da 41 arkadaşımızın testi pozitif çıkmıştı. Arkadaşlarımızın sağlık durumları çok iyi. Bütün hastalarımızı yakinen takip ediyoruz. Bu hafta itibariyle de 22 arkadaşımızın karantina da olduğu bilgisi geldi. Çok şükür vaka sayılarımız havza genelinde de düşüş görüyoruz. Biz önlemlerimizi tabi ki bırakmadık. Arkadaşlarımız yoğun ortamda ister istemez beraber çalışmak zorunda. Çok şükür ki sayılarımız geçen hafta itibariyle yarı yarıya düştü."