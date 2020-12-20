banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Elektrikli korona maskesi
Elektrikli korona maskesi
Beşiktaş'ın borcu 3 milyarı aştı
Beşiktaş'ın borcu 3 milyarı aştı
Hamsinin kilosu 8 liraya indi
Hamsinin kilosu 8 liraya indi
ABD askeri Doğu Anadolu'da bağımsız bir Ermeni Devleti kurulması için çalıştı...
ABD askeri Doğu Anadolu'da bağımsız bir Ermeni Devleti kurulması için çalıştı...

TTB Türkiye'de COVID-19 aşısı acil kullanım şartlarını açıkladı

Resmi Gazete’de bugün (18.12.2020) “Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”'in yayınlandığını belirten Türk Tabipler Birliği İzleme Komitesi yetkileliri, "Değişiklik aşılar için “Acil Kullanım Onayı”nı düzenlemekte olup madde 10/A’da yer alan etkililik, güvenlilik ve kalite ile ilgili kapsamlı verilerin henüz sağlanamadığı aşılar için bu veriler sağlanıncaya kadar Acil Kullanım Onayı (AKO) verilmesine ilişkindir. Bu düzenlemeyi çok hassas ve önemli buluyoruz. AKO’nun aslında bir ruhsat olmadığını özellikle vurguluyoruz" dedi.

Sağlık 20.12.2020, 10:53
7
TTB Türkiye'de COVID-19 aşısı acil kullanım şartlarını açıkladı

Resmi Gazete’de bugün (18.12.2020) “Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”'in yayınlandığını belirten Türk Tabipler Birliği İzleme Komitesi yetkileliri, "Değişiklik aşılar için “Acil Kullanım Onayı”nı düzenlemekte olup madde 10/A’da yer alan etkililik, güvenlilik ve kalite ile ilgili kapsamlı verilerin henüz sağlanamadığı aşılar için bu veriler sağlanıncaya kadar Acil Kullanım Onayı (AKO) verilmesine ilişkindir. Bu düzenlemeyi çok hassas ve önemli buluyoruz. AKO’nun aslında bir ruhsat olmadığını özellikle vurguluyoruz" dedi.

"Bilimsel özen ve toplum sağlığını önceleyen yaklaşımımızla kuvvetli çekincemizi kamuoyu ile paylaşmak isteriz" diyen yetkilileri, bir aşıya Acil Kullanım Onayı verilebilmesi için aşağıdaki koşulların mutlaka sağlanmasını gerekli bulduklarını ifade etti. TTB, gereken şartları şöyle açıkladı,

  • Aşının Faz1, Faz2 ve Faz3 çalışmaları bilimsel rapor olarak kamunun erişebileceği biçimde yayınlanmış olmalı,
  • Bu raporlarda aşının “güvenli” ve “etkili” olduğu kanıtlanmış olmalı, Bilim Kurulu tarafından değerlendirilmişse sonuç kamuoyuyla hızla paylaşılmalı,
  • Aşı ile ilgili üretim sürecinin kalite güvencesi de dahil olmak üzere tüm bilgiler ve veriler -eğer varsa/tamamlanmışsa ülkemize ait çalışma sonuçları özellikle- Türkiye İlaç Tıbbi Cihaz Kurumu’na verilmiş olmalı, zamanın dar olması ya da aciliyet gibi gerekçelerle olağan incelemeler göz ardı edilmemeli ve her koşulda yapılmalı,
  • Türkiye İlaç Tıbbi Cihaz Kurumu aşıya “Acil Kullanım Onayı” vermek üzere konularında yetkin farmakoloji, immünoloji, viroloji, mikrobiyoloji, enfeksiyon hastalıkları, halk sağlığı ve epidemiyoloji uzmanlarından oluşan ve hiçbir çıkar çatışması söz konusu olmayan bilim insanlarından oluşan bir kurul kurmalı,
  • Karar süreci öncesinde Türkiye İlaç Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından tüm bilgi ve veriler kamuoyuna açıklanmalı (ABD’de Gıda ve İlaç Dairesi tarafından yapıldığı gibi),
  • Kurul toplantısı çevrimiçi kamuya açık biçimde gerçekleşmelidir (yine ABD’de Gıda ve İlaç Dairesi tarafından yapıldığı gibi).

COVID-19 pandemisinden çıkış yolumuzda aşılama çok önemlidir. Hastalığa karşı kullanabileceğimiz aşılarla ilgili toplumun güvenini sarsabilecek, aşı tereddüdüne yol açabilecek düzenlemelerden ve uygulamalardan kaçınılmalı, şeffaflık ön planda tutulmalıdır.

banner427
Yorumlar (0)
banner429
banner422
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 12 26
2. Galatasaray 12 23
3. Fenerbahçe 13 23
4. Gaziantep FK 12 21
5. Hatayspor 12 21
6. Karagümrük 13 20
7. Malatyaspor 12 19
8. Beşiktaş 11 19
9. Göztepe 13 18
10. Kasımpaşa 13 18
11. Trabzonspor 13 17
12. Konyaspor 11 15
13. Başakşehir 12 15
14. Rizespor 12 15
15. Antalyaspor 12 14
16. Sivasspor 11 11
17. Gençlerbirliği 11 11
18. Kayserispor 11 10
19. Erzurumspor 12 9
20. Ankaragücü 11 8
21. Denizlispor 11 6
Takımlar O P
1. Ankara Keçiörengücü 15 27
2. Tuzlaspor 13 27
3. Altınordu 14 27
4. Altay 14 26
5. Giresunspor 14 26
6. Samsunspor 14 24
7. Adana Demirspor 13 22
8. İstanbulspor 12 21
9. Bursaspor 14 20
10. Bandırmaspor 15 18
11. Menemen Belediyespor 14 15
12. Balıkesirspor 14 15
13. Ümraniye 14 14
14. Boluspor 13 13
15. Akhisar Bld.Spor 14 13
16. Adanaspor 10 12
17. Ankaraspor 14 9
18. Eskişehirspor 15 3
Takımlar O P
1. Liverpool 14 31
2. Everton 14 26
3. Tottenham 13 25
4. Leicester City 13 24
5. Southampton 14 24
6. Man City 13 23
7. M. United 12 23
8. Chelsea 13 22
9. West Ham 13 21
10. Wolverhampton 13 20
11. Aston Villa 11 19
12. Newcastle 13 18
13. Crystal Palace 14 18
14. Leeds United 13 17
15. Arsenal 14 14
16. Brighton 13 11
17. Fulham 14 10
18. Burnley 12 10
19. West Bromwich 13 7
20. Sheffield United 13 1
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 12 29
2. Real Sociedad 15 26
3. Real Madrid 13 26
4. Villarreal 14 25
5. Barcelona 13 21
6. Sevilla 12 20
7. Granada 12 18
8. Cádiz 13 18
9. Athletic Bilbao 14 17
10. Celta de Vigo 13 16
11. Real Betis 13 16
12. Valencia 14 15
13. Eibar 13 15
14. Levante 13 14
15. Deportivo Alaves 13 14
16. Elche 12 14
17. Real Valladolid 14 14
18. Getafe 12 13
19. Huesca 14 11
20. Osasuna 13 11