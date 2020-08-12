Trump, Moderna ile 100 milyon doz Covid-19 aşısı için 1.5 milyar dolarlık anlaşma yaptı

ABD Başkanı Donald Trump, Moderna ile 1.5 milyar dolarlık 100 milyon doz Covid-19 aşısı için anlaşmaya vardı.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD’nin korona virüs aşısından 100 milyon doz üretimi ve teslimi için ilaç üreticisi Moderna ile bir anlaşma yaptığını açıkladı. Trump yönetimi, son haftalarda ülkede yıl sonuna kadar bir aşı sunmayı amaçlayan çalışmalarını hızlandırdı. Korona aşısının Eylül ayında tamamlanma yolunda ilerlediği kaydedildi. Trump, Beyaz Saray’da günlük basın toplantısında, ”CKovid-19 aşısına yönelik ABD’li biyoteknoloji firması Moderna ile 100 milyon dozluk aşı üretimi ve teslimi için anlaşmaya vardığımızı duyurmaktan memnuniyet duyuyorum” diyerek ABD’nin korona virüs aşısının üretimi için ilaç üreticisi firmalarla daha önce yaptığı 3 aşı adayının 3. aşama klinik deneme sürecinde olduğunu ifade etti.

ABD merkezli biyoteknoloji firması Moderna’dan yapılan açıklamada da "mRNA-1273" adlı aşı adayından 100 milyon doz üretilmesi için ABD hükümetiyle yapılan anlaşmanın değerinin 1.5 milyar dolar olduğu açıklandı. Trump yönetimi, geçtiğimiz ay Johnson & Johnson, Pfizer ve Alman biyoteknoloji firması BioNTech’in geliştirdiği korona virüs aşı adaylarının tedarikine yönelik 2 anlaşma imzalamıştı.