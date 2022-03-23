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Triclip işlemi kalp kapağı hastalarına umut oluyor

Dünyada uygulaması yeni başlayan kapalı sağ kalp kapağı onarım işlemi Triclip, Türkiye’de de uygulanmaya başladı. İzmir’in Karşıyaka ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki kalp kapağı hastası Seher Tekin, İEÜ Medical Park Hastanesi’nde gerçekleştirilen Triclip işlemi ile sağlığına kavuştu.

Sağlık 23.03.2022, 11:10
Triclip işlemi kalp kapağı hastalarına umut oluyor

Dünyada uygulaması yeni başlayan kapalı sağ kalp kapağı onarım işlemi Triclip, Türkiye’de de uygulanmaya başladı. İzmir’in Karşıyaka ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki kalp kapağı hastası Seher Tekin, İEÜ Medical Park Hastanesi’nde gerçekleştirilen Triclip işlemi ile sağlığına kavuştu.

12 yaşından bu yana romatizma hastalığı ile mücadele eden ve buna bağlı olarak da kalp kapağı hastası olan Seher Tekin, 12 yıl önce açık kalp kapağı ameliyatı geçirdi. Ameliyat sonrası şikâyetleri devam eden ve ikinci bir açık kalp ameliyatı için riskli durumda olan Tekin, çaresizce beklemeye başladı. Kızı Güray Bakır’ın araştırmaları üzerine Triclip işleminin kendisi için uygun olduğunu öğrenen Tekin, İEÜ Medical Park Hastanesi’ne başvurdu. Operasyon, Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Cihan Altın, Dr. İsmail Ateş ve ekibi tarafından başarılı bir şekilde gerçekleştirildi.

‘Nefes alamıyordum’

Triclip işlemi sonrası konuşan kalp kapağı hastası Seher Tekin, “12 yaşında bir romatizma rahatsızlığı geçirdim. Bu hastalık benim kalbime de rahatsızlık vermiş. 50 yaşına geldiğimde kalp rahatsızlıklarım başladı. Bir kapakçık değişti ondan sonra ikinci kapak da kötü durumdaydı onu onardık dediler. 1-2 sene sonra yine kötüleşmeye başladım. Yürüyemedim, nefes alamadım, akciğerimde ödemler oluştu, ayaklarımda kızarmalar meydana geldi. Bana gittiğim hastanelerde ‘ameliyat olamazsın’ dediler. Sonra bu tedaviyi kızımın araştırmaları üzerine öğrendik ve İEÜ Medical Park Hastanesi’nde tekrar sağlığıma kavuştum” dedi.

Annesinin uzun süredir kalp rahatsızlıkları olduğu söyleyen kızı Güray Bakır ise “Annem 12 yıl önce bir kalp operasyonu geçirmişti. Mitral kapak değişimi yaşadık. Sağ kapakçığına da bir onarma işlemi yaptılar. Bu onarma işlemi çok uzun süre devamlılık sağlamadı. Yaşam kalitemizi çok düşürdü. Annemde sağ kalp yetmezliği olduğu için tekrar açık kalp ameliyatına müsait değildi. Yurt dışı seyahatlerim sırasında Amerika’da uygulanan yeni bir tedavi olduğunu öğrendim. O sistem de Triclip ameliyatıydı ancak henüz Türkiye’de yapılmıyordu. Yaklaşık bir yıl içerisinde İEÜ Medical Park Hastanesi’nde bu ameliyatın yapılabileceğini öğrendik. Bunun üzerine hemen harekete geçtik. Anneme Triclip işleminin yapılmasına karar verdik. İşlem sonrası gelişmeler bile bizim için çok olumlu. Bu işlemde emeği geçen hastaneye, kardiyoloji doktorlarına, özellikle Doç. Dr. Cihan Altın’a teşekkür etmek istiyorum” şeklinde konuştu.

İzmir’deki ilk vaka

Sağ kapak ameliyatı işlemlerinde uygulanmaya başlayan yeni teknoloji Triclip işlemi hakkında bilgi veren Doç. Dr. Cihan Altın, “Bu işlemi kapalı yöntemle yapıyoruz. Herhangi bir ameliyat kesiği söz konusu olmuyor. Sadece hastanın kasığından girerek ve işlem sonrası bir dikiş atarak yaptığımız bir işlem. Bu kapağı Triclip işlemiyle onarıyoruz. Sağ kalp kapağında yetmezlik olan hastalar için artık yeni bir tedavi umudu, tedavi ışığı var. Oldukça da başarılı sonuçlar alınıyor. Dünyada ve Türkiye’de bu işlem yeni yeni yapılmaya başlandı. Bu işlem Türkiye’deki sayılı vakalardan olup İzmir’deki de ilk vakadır. Hastamızın bundan sonra takibini yapacağız. İlk günden başlayarak şikâyetlerinde bir azalma başladı ve sonrasında da daha dramatik bir azalma bekliyoruz. Sağ kalp kapağı için açık kalp cerrahisi çok daha riskli bir işlem. Ayrıca ameliyatın başarı oranı genel anlamı ile istenilen düzeyde değil. Triclip işleminin başarısı ise yüzde 90’ının üzerinde. Ciddi bir yan etki olmaksızın yüksek başarı oranına sahip ve ilerisi için umut vadeden bir uygulama” dedi.

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