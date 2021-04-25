Tren kazasında oğlunu ve eşini kaybetmişti! COVID TEDAVİSİ GÖREN MISRA ÖZ YOĞUN BAKIMDAN ÇIKTI

Covid-19’a yakalanan ve solunum sıkıntısı nedeniyle 11 Nisan 2021 tarihinde Acıbadem Dr. Şinasi Can (Kadıköy) Hastanesi’nde tedavisine başlanan Mısra Öz’ün sağlık durumu ile ilgili Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Ceyhun Solakoğlu şu bilgileri verdi: “Artan solunum sıkıntısı nedeniyle 17 Nisan 2021’de yoğun bakım servisine alınan hastamız, o günden bu yana sedasyon altında entübe ve mekanik solunum desteğinde tedavi edilmekteydi. Tedavisindeki olumlu gelişmeler neticesinde bu sabah hastamız yoğun bakım servisinden normal hasta odasına alındı, tedavisine devam ediliyor.”