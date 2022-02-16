Travmalar çocukları olumsuz etkiliyor

Uzman Klinik Psikolog Enise Öziç, çocukluk çağında yaşanılan travmaların, ileride ebeveynlerin çocukları ile olan ilişkileri de olumsuz etkileyebileceğini belirtti.

Liv Hospital Samsun’dan Uzman Klinik Psikolog Enise Öziç, çocukluk çağında yaşadığımız travmaların yetişkinlik döneminde kişilerin çocukları ile olan ilişkileri de olumsuz etkileyebileceğini söyledi. Uzman Klinik Psikolog Öziç, “Yapılan bir çalışmada çocuğun duygu düzenleme tekniklerini ebeveynlerinden modelleyerek öğrendiği ve aile tarafından duygusal açıklamalara verilen değer ölçüsünde duygu denetim konusunda doğru orantılı bir kontrol kazanımı olabildiği ifade edilmiştir” dedi.

Yaşanılan travmalar kalıcı olmamalı

Yaşanılan travmalarının izlerinin kalıcı olmaması gerektiğini dile getiren Uzman Klinik Psikolog Öziç, “Kendinizle olan ilişkinizin sağlıklı hale gelmesini, çocuklarınızla olan ilişkilerinizin daha nitelikli hale gelmesi için önemseyin. Sağlıklı anne-baba, sağlıklı bir çocuk, sağlıklı bir toplumdur” diye konuştu.

Uzmanından destek alın

Kendi kendimize neler yapabileceğimiz konusunda da bilgiler paylaşan Uzm. Klinik. Psikolog Öziç, “Kendinize zaman ayırın, adım atmaktan korkmayın. Bedensel duyumlarınıza odaklanın. Kendinizle şefkatle ilgilenin, dokunun temas edin. Dinlenin, uyku rutininizi oluşturun. Kendinizi fark edin, hayal kurun. Duygusal uyarılmışlığın şiddetini azaltın. Bunların yanında uzman psikologlardan destek alın” şeklinde konuştu.