banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Rusya'dan üstü kapalı Türkiye'ye uyarı!
Rusya'dan üstü kapalı Türkiye'ye uyarı!
Emekli bayram ikramiyesi zamlandı! Ne zaman ödenecek?
Emekli bayram ikramiyesi zamlandı! Ne zaman ödenecek?
Bazı COVID-19 hastalarının PCR testi sonucu nasıl negatif olabiliyor?
Bazı COVID-19 hastalarının PCR testi sonucu nasıl negatif olabiliyor?
RTÜK Başkanı Şahin: 'Eşcinsellik bizim ahlaki yapımıza aykırı'
RTÜK Başkanı Şahin: 'Eşcinsellik bizim ahlaki yapımıza aykırı'

Trakya’da her 3 kişiden biri aşılandı

Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli olmak üzere toplamda 1 milyon 852 bin 224 kişi olan Trakya’nın nüfusunun yaklaşık 3’te biri aşılandı.

Sağlık 12.04.2021, 15:38
1
Trakya’da her 3 kişiden biri aşılandı

Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli olmak üzere toplamda 1 milyon 852 bin 224 kişi olan Trakya’nın nüfusunun yaklaşık 3’te biri aşılandı.

Sağlık Bakanlığı Günlük Aşı Tablosu verilerine göre, Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli’nde toplamda 543 bin 359 kişi aşı oldu. Bu verilere göre 1 milyon 852 bin 224 nüfusu olan bu 3 ilde her 3 kişiden biri kişi aşılanmış oldu.

Trakya’da en çok aşı 257 bin 163 kişi ile Tekirdağ’da uygulanırken, Edirne’de 158 bin 584, Kırklareli’nde ise 127 bin 612 kişiyle toplamda 543 bin 359 kişi aşılanmış oldu. Bugün itibariyle ülke genelinde aşı olan kişi sayısı ise 18 milyon 883 bin 789.
banner473
Yorumlar (0)
banner470
13°
açık