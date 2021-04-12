Trakya’da her 3 kişiden biri aşılandı

Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli olmak üzere toplamda 1 milyon 852 bin 224 kişi olan Trakya’nın nüfusunun yaklaşık 3’te biri aşılandı.

Sağlık Bakanlığı Günlük Aşı Tablosu verilerine göre, Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli’nde toplamda 543 bin 359 kişi aşı oldu. Bu verilere göre 1 milyon 852 bin 224 nüfusu olan bu 3 ilde her 3 kişiden biri kişi aşılanmış oldu.

Trakya’da en çok aşı 257 bin 163 kişi ile Tekirdağ’da uygulanırken, Edirne’de 158 bin 584, Kırklareli’nde ise 127 bin 612 kişiyle toplamda 543 bin 359 kişi aşılanmış oldu. Bugün itibariyle ülke genelinde aşı olan kişi sayısı ise 18 milyon 883 bin 789.