Trakya’da aşı sayısı 200 bine dayandı

Sağlık Bakanlığı Günlük Aşı Tablosu verilerine göre, Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli’de toplamda 174 bin 635 kişi aşı oldu.

Geçtiğimiz haftalarda Çin’den gelen korona virüs aşıları ile ülke genelinde aşı çalışmaları başlatılmıştı. İlk etapta sağlık çalışanlarına uygulanan aşı devamında yaşlı vatandaşlara uygulanmaya başlandı. Bugün itibari ile ülke genelinde aşı olan kişi sayısı 6 milyon 702 bin 706 kişi oldu.

Edirne’de 49 bin 831 kişi, Kırklareli’de 40 bin 804 kişi ve Tekirdağ’da ise 84 bin kişi olmak üzere Trakya’da toplam 174 bin 635 kişiye aşı yapıldı.

Bu verilerle, Trakya Bölgesinde aşı çalışmaları 200 binlere dayanmış oldu.