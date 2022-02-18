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Trabzonspor taraftarlarına kalp uyarısı

Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında Trabzonspor-Konyaspor müsabakasını izlerken kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Trabzonspor taraftarı Eyüp Yusuf ’un ölümünün ardından uzmanlar şampiyonluk maçları yaklaştıkça heyecanının daha da artacağını belirterek taraftarlara "Sakinliğinizi koruyun" çağrısında bulundu.

Sağlık 18.02.2022, 09:47
Trabzonspor taraftarlarına kalp uyarısı

Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında Trabzonspor-Konyaspor müsabakasını izlerken kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Trabzonspor taraftarı Eyüp Yusuf ’un ölümünün ardından uzmanlar şampiyonluk maçları yaklaştıkça heyecanının daha da artacağını belirterek taraftarlara "Sakinliğinizi koruyun" çağrısında bulundu.

Trabzon Özel İmperial Hastanesi doktorlarından Kardiyoloji Uzmanı Dr. Burhan Karahan, maç izlerken aşırı heyecan yapmanın kalbi olumsuz etkilediğine dikkat çekti. Uzun yıllardır şampiyon olmayı bekleyen Bordo Mavili taraftarların heyecanını bir Trabzonlu ve Trabzonspor taraftarı olarak kendisinin de yaşadığını belirten Karahan, her şeye rağmen hayatların şampiyonluktan daha önemli olduğu vurguladı.

Kişinin maç izlerken sakinliğini koruyabilmesinin çok önemli olduğuna işaret eder Karahan “Kişinin daha önce bilinmeyen, aslında var olan kalp rahatsızlığı söz konusu ise heyecan bu rahatsızlığı tetiklemiş ondan kaynaklanmış olabilir. Genellikle göğüs ağrısı, nefes darlığı, göğüste baskı hissi, çarpıntı hissi, erken yorulma, erken tıkanma, giderek artan göğüste bir huzursuz bir hissi kalp rahatsızlığının belirtileri olabilir. Bu tür şikâyetleri olanlar, bilhassa ailesinde kalp damar hastalığı mevcutsa mutlaka bir hekime görünmelerine tavsiye ediyoruz. Sigara kullananlar, şekeri olanlar, tansiyonu olan kişiler risk gurubundaki insanlardır. Maç seyrederken kişinin sakinliğini koruyabilmesi çok önemli. Aşırı sevinç, aşırı üzüntü, aşırı sinirlilik hali, kalp damar sistemini olumsuz etkiliyor. Kendini ne kadar sakinleştirebilirse ne kadar sükûnetli davranabilse kendini o kadar korumuş olur. Galeyana gelmemesi, olaylara girmemesi, mümkün olduğunca sükûneti koruması çok önemli" dedi.

"Çok kalabalık çok stresli, aşırı kendini gerici, strese sokacak ortamlardan uzak durmakta fayda var"

Kalp krizi vakalarında yaş grubunun da önemine dikkat çeken Dr. Burhan Karahan "Orta ve ileri yaş grubu yani 40 yaş üzerindekilerin daha dikkatli olması lazım. Belli bir yaş grubuna gelmiş 40-45 yaş üzeri kişiler, tansiyonu, şekeri olanlar, sigara kullananlar ailesinde kalp damar hastalığı öyküsü olanların daha dikkatli olması lazım. Çok kalabalık ortamlardan çok stresli, aşırı kendini gerici, strese sokacak ortamlardan uzakta durmalarında fayda var. Kişinin özellikle bir şikâyeti varsa, hekim muayenesinden sonra gitmelerinde bence bir sakınca yok ancak şikâyet varsa mutlaka bir hekime gitmeleri gerekir” diye konuştu.

"Şampiyonluk güzel bir şey, hepimizin özlemi ama aşırı sevinç aşırı stres..."

Oto kontrolün çok önemli olduğuna dikkat çeken Karahan, “Oto kontrol çok çok önemli. Kişinin kendini kontrol etmesi şampiyonluk güzel bir şey hepimizin özlemi ama aşırı sevinç aşırı stres insanları geriyor, kalp damar hastalıklarını çok olumsuz etkiliyor. Özellikle tansiyon yüksekliğine bağlı felce yol açabilir. Ritim bozukluğunu da tetikleyebilir kalp damar hastalığı olmaksızın özellikle genetik bir yatkınlık varsa ritim bozukluğunu çok tetikleyerek ani ölüme sebep olabilir. Kişinin kendini bilerek kontrol içerisinde kutlama yapması, heyecanını çok yükseltmeden kendi oto kontrolüne kalmış bir durum. Çok heyecan yapan kişiler psikiyatri hekimine görünüp sakinleştirici kullanabilir. Kalabalık yerlere çok fazla girmesinler” şeklinde konuştu.

Karadeniz Bölgesindeki insanların, diğer bölge insanlarına oranla kalp rahatsızlıkları daha fazla olması ile ilgili de Karahan ”Bölgemize has olarak katı yağ tüketimi bir sebep olabilir. Belki bizim insanımızın aşırı sinirlilik hali, tez canlılığı hastalığı tetikliyor olabilir” ifadelerini kullandı.

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