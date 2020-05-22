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Trabzon’da yurtlarda karantinadan ötürü kimse kalmadı

DÜNYAYI ETKİSİ ALTINA ALAN KORONA VİRÜS (COVİD-19) TEDBİRLERİ KAPSAMINDA 10 YURT DIŞI OLMAK ÜZERE TÜRKİYE’NİN FARKLI ŞEHİRLERDEN TRABZON’A GETİRİLEREK YURTLARA YERLEŞTİRİLEN BİN 563 KİŞİ KARANTİNA GÜNLERİNİ TAMAMLAYARAK YURTLARDAN AYRILDILAR.

Trabzon’da yurtlarda karantinadan ötürü kimse kalmadı

DÜNYAYI ETKİSİ ALTINA ALAN KORONA VİRÜS (COVİD-19) TEDBİRLERİ KAPSAMINDA 10 YURT DIŞI OLMAK ÜZERE TÜRKİYE’NİN FARKLI ŞEHİRLERDEN TRABZON’A GETİRİLEREK YURTLARA YERLEŞTİRİLEN BİN 563 KİŞİ KARANTİNA GÜNLERİNİ TAMAMLAYARAK YURTLARDAN AYRILDILAR.

22 Mayıs 2020 Cuma 14:12
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Trabzon’da yurtlarda karantinadan ötürü kimse kalmadı

Dünyayı etkisi altına alan Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında yurt dışı başta olmak üzere Türkiye’nin de farklı şehirlerden Trabzon’a getirilerek yurtlara yerleştirilen bin 563 kişi karantina günlerini tamamlayarak yurtlardan ayrıldılar.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın koordinasyonunda, Dışişleri Bakanlığının yürüttüğü çalışma kapsamında Rusya, Kuveyt, Kanada, Moritanya, Ukrayna, Gürcistan, Belçika, Almanya ve ABD ile yurdun farklı şehirlerinden Trabzon’a getirilen toplam bin 563 kişi, Gülbahar Hatun Yurdu ve Yomra Kanuni Kız Öğrenci Yurdu ve Fuat Sezgin Öğrenci Yurdu’na yerleştirilerek karantinaya alınmıştı.

Tabzonspor’un Norveçli oyuncusu Alexander Sörloth da 22 Nisan günü 14 günlük karantina süresini Gülbahar Hatun Yurdu’nda tamamlayarak ayrılmıştı.

Trabzon’da karantinada kalan bin 563 kişinin günlük yemekleri Kızılay tarafından karşılanırken temizlik, nakliye ve koordinasyonu Tabzon İl Afet ve Durum Müdürlüğü’nce (AFAD) sağlandı.

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