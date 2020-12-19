Trabzon’da yoğun bakım doluluk oranı ürkütüyor

Trabzon’da son günlerde Covid-19 vakalarını değerlendiren Trabzon İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Usta, şuanda yoğun bakımlardaki doluluk oranının yüzde 90-95’lerde olduğunu belirterek Entübe vakalarının oldukça fazla olduğunu söyledi.

Trabzon’da vaka sayılarının biraz azalmakla birlikte önemli olanın bunun yoğun bakıma, hastane yatışlarına yansıması olduğunu kaydeden Dr. Usta o yansımaları henüz göremediklerini ifade etti.

Yasak sınırlamalarının vakalarda belli bir oranda düşmeyi sağladığını belirten Dr. Usta, “Vakalarda yasaklar, sınırlamalar, uygulamalar belli bir oranda düşmeyi sağlıyor. Ancak düşme olması bir rehavet anlamına gelmemeli. Aynı azimle çalışmaları biz devam ettirdiğimiz gibi halkımız da aynı duyarlılıkla kendini korumasını, maskesini, mesafesini uygun şekilde uygulamasını bekliyoruz. İlimizde vaka sayıları biraz azalmakla birlikte önemli olan bunun yoğun bakıma hastane yatışlarına yansıması. O yansımaları henüz göremedik. Dolayısıyla bizim aynı teyakkuzla aynı kararlılıkla bu işin devamını getirmemiz gerekiyor. Şu anda yoğun bakımlarımız yine yüzde 90-95 oranında doluluk gösteriyor. Entübe vakalarımız oldukça fazla. Bunlar bizim içimizi sızlatan asıl konular. Onun dışında hastanede pandemiyle alakalı yönettiğimiz yataklarımızın da belli bir oranda doluluğu var. Dolayısıyla biz hastane ortamındaki bu kararlılığın devamının yansımasını belki bir hafta yada 10 gün sonra görebiliriz. İnşallah tekrar vakalar yukarıya doğru tırmanış göstermez” dedi.

"Yasaklara ve kararlara uyulduğunu gördük"

Alınan kararlara uyulduğunu kaydeden Dr. Usta, “Bizim baştan beri söylediğimiz maske, mesafe, temizlikti. Bunun her ortamda olmasını bekliyorduk. Belli zamanlarda bunda eksilmeler olduğunu gördük. Maalesef o da vaka sayıları yansımalarını gösterdi. Ancak son dönemde özellikle evlerde marketlerde, kafelerde, toplu oturulan yerlerde kararlara uyulduğunu, kararlılıkla devam edildiğini gördük. Bu da vakaların yansımasını ortaya koydu. Bundan sonraki süreçte de halkımızdan aynı şekilde aynı kararlılıkla maske, mesafe, temizlik kurallarına harfiyen uyulmasını bekliyoruz” diye konuştu.

"Artışlardan dolayı ambulanslarda aksamalar yaşanıyor"

Yaşanan artışlar dolayısıyla ambulanslarda aksamalar yaşandığına dikkat çeken Dr. Usta, “Zaman zaman 112 hizmetlerimizde aksamalara varıncaya kadar vakalardaki sayılarda artış görebiliyoruz. Aynı zamanda filyasyon ekiplerinin vakalara yetişmesinde zaman zaman sıkıntılar yaşadığımız oldu. Belki yarın da olacak. Dolayısıyla vakanın bizim gücümüzü aşmayacak şekilde olabilmesi büyük arzumuz. Bu bağlamda hem 112 hizmetleri hem hastane hizmetleri hem filyasyon hizmetleri hepsinin aynı oranda gücünü yürütmeye çalışıyoruz. Ancak halkımızın da duyarlılıkla yanımızda olmasını bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Dr. Hakan Usta, önemli olanın halkın duyarlılığı olduğunu ifade ederek,” Trabzon halkının duyarlılığı devam etmesi gerekir. Bizim beklentimiz bu yönde. Bu devam ettiği sürece de vakalar aşağı gelecek diye düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz ay sonlarına doğru Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki poliklinik hizmetleri kaldırılırken, hastane sadece Covid hastalarına hizmet vermeye başlamıştı.

Öte yandan Trabzon’da Korona virüs ile mücadele kapmasında geçtiğimiz günlerde alınan karar doğrultusunda şehrin en işlek yerlerine girişlerde HES Kodu sorgulaması sürüyor. Trabzon İl Hıfzısıhha Kurulu’nun aldığı karar gereği, tüm girişlere barikat kuran polis ekipleri, vatandaşların HES Kodları’nı kontrol ederek girişlere izin veriyor. ’Hayat Eve Sığar’ uygulamasından vatandaşların HES Kodu’nu sisteme girerek veya karekodu okutarak geçişleri izin veren polis ekipleri, HES Kodu olmayanlara ise girişine izin vermiyor. Hafta sonu yasaklarına ise il genelinde büyük ölçüde uyuluyor.