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Trabzon’da şarbon vakasında 1 mahalle karantinaya alındı

TRABZON’UN SÜRMENE İLÇESİNDEKİ YEMİŞLİ MAHALLESİNDE KESİLEN BÜYÜKBAŞ HAYVANIN ETİNİ YİYEN MAHALLE SAKİNLERİNDE ŞARBON VAKASI TESPİT EDİLDİ. MAHALLE KARANTİNAYA ALINIRKEN, 2 KİŞİNİN HASTANEDEKİ TEDAVİSİ SÜRÜYOR.

Sağlık 18.08.2020, 11:47
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Trabzon’da şarbon vakasında 1 mahalle karantinaya alındı

Trabzon’un Sürmene ilçesindeki Yemişli mahallesinde kesilen büyükbaş hayvanın etini yiyen mahalle sakinlerinde şarbon vakası tespit edildi. Mahalle karantinaya alınırken, 2 kişinin hastanedeki tedavisi sürüyor.

Trabzon’un Sürmene ilçesine bağlı Yemişli mahallesinde oturan F.K. isimli vatandaş büyükbaş hayvanını keserek etini komşularına dağıttı. Etten yiyen mahalle sakinleri bir süre sonra mide bulantısı şikayetiyle Sürmene Devlet Hastanesine başvurdu. Tedavi altına alınan vatandaşlardan bazıları taburcu edilirken, durumları ağırlaşan 2 kişi KTÜ Tıp Fakültesine sevk edildi. Durumdan şüphelenerek kesilen hayvandan numune alan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri test yaptırdı. Yapılan test sonucunda hayvanın şarbon hastalığı mikrobu taşıdığı tespit edilirken, Yemişli mahallesi karantina altına alındı. Mahallenin belirli noktalarına ‘Dikkat bu bölge şarbon hastalığı nedeniyle karantina altına alınmıştır’ yazılı pankartlar asıldı. F.K. isimli vatandaşın evinin olduğu bölgede dezenfeksiyon işlemi yapan ekipler tüketilmeyen etleri toplayarak imha etti. Şarbon hastalığı mikrobu taşıyan büyükbaş hayvanın bulunduğu ahırda 2 büyükbaş hayvanın daha bulunduğu öğrenilirken, uzman ekipler tarafından büyükbaş hayvanlara aşı yapıldı.

“İncelemeler devam ediyor; İnşallah yayılmaz”

Sürmene Belediye Başkanı Rahmi Üstün, dağıtılan etlerin toplandığını belirterek, şarbon tespit edilen 2 kişinin hastanedeki tedavisinin sürdüğünü söyledi. Başkan Üstün, “Hasta hayvanı keserek etlerini dağıtmışlar. Daha sonra hastaneye başvurmuşlar. Vaka Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğüne iletildi. Onlar gerekli incelemeleri yaptı. Şarbon olduğu tespit edildi. Dağıtılan etler toplandı. O mahalleyi karantina altına aldık. Henüz başka bir yere sıçradı mı o tespit edilemedi. Ama tedbir alınmak zorunda kalındı. Şuanda hastanede tedavisi devam eden 2 kişi var. Tabi etlerden yiyerek hastaneye giden 3-5 kişi var. İncelemeler devam ediyor. İnşallah yayılmaz. Hayvan hastaymış hasta diye kesmişler biraz cehalet var. Ahırda 2 hayvan daha varmış onların aşıları yapıldı” ifadelerini kullandı.

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