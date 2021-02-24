Trabzon’da korona virüste hedef mavi nokta

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs nedeniyle kırmızı alarmın verildiği Trabzon’da hedef mavi nokta. Geçen hafta tabloda ilk sırada yer alan Trabzon’da bugünlerde belirgin bir düşüş yaşanırken, hafta sonu oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe maçı için Trabzon Sağlık İl Müdürü Dr. Hakan Usta’dan uyarı geldi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Trabzon Sağlık İl Müdürü Dr. Hakan Usta, kalabalık ortamların bulaş riskini artıracağına dikkat çekerek, “İnşallah o tür bir organizasyonlara vatandaşımız girmeyecek. İnşallah sevinçte olsa, hüzünde olsa insanlar bunu kendi içlerinde yaşayacaklar” dedi.

Geçen hafta Türkiye genelinde Trabzon’un ilk sırada yer aldığını ancak bugünlerde bu sıralamada aşağıya doğru gelindiğini hatırlatan Dr. Usta, “Özellikle kırmızı hatta olmuş olmamız hepimizi sıkıntıya sokuyor. Bir şekilde vakaların bu seviyeye gelme ihtimalini birkaç ay öncesinden beri söylüyoruz. Yaklaşık aralığın ortasından beri. Düşme olabilir ancak yükselme de olabilir diye. Şükür ki öyle çok büyük rakamlarda değiliz yine. Olmaması için de bir mücadele gerekiyor. Geçen hafta, bir hafta boyunca yapılan sıkı denetimler, sıkı duruşlar insanların biraz daha dikkat etmesi, yüzde 10’ların üzerinde bir düşüşü zaten sağladı. Demek ki biraz daha sıkı davranırsak bu rakamlardan önce sarıyı, sonra turuncu ve maviyi çok rahat yakalarız. Biz kaynaklı bir olay değil, vatandaşın duyarlı olması, herkesin duyarlı olması ve maskeyi, mesafeyi uygulaması gerekiyor” diye konuştu.

Fenerbahçe maçıyla ilgili uyarı

Trabzonspor’un bu hafta sonu Medical Park Stadyumu’nda oynayacağı Fenerbahçe maçı için uyarılarda bulunan Dr. Usta, maç sonrası galibiyet halinde oluşabilecek kalabalıkların bulaş riskini artıracağına dikkat çekerek, “Sadece onunla alakalı dememek gerekiyor. Her tür organizasyonda söylememiz gerekiyor. Bunu dört dörtlük uygulatma veya uygulayabilme şansımızın olmadığını da biliyoruz. Yani biz her şekilde insanlar buna birazcık boş vermiş, birazcık ihmal etmiş, yerine göre rehavete kapılmış olabiliyorlar. Genel olarak baktığımızda inşallah o tür bir organizasyonlara vatandaşımız girmeyecek. İnşallah sevinç de olsa, hüzün de olsa insanlar bunu kendi içlerinde yaşayacaklar” dedi.

Sağlık görevlilerinin tribüne alınması

Sağlık görevlilerin tribüne alınmasıyla ilgili durumu da değerlendiren Dr. Usta, “Spontane bir talepti bu. Bizce sağlıkçılar açısından baktığımızda haklı bir talepti. Şimdi değerlendirilmesini bekliyoruz. Var olan rakamlarla birlikte bunun olabilirliğin zayıf olma ihtimalini de görüyoruz. O nedenle en azından bir jest, sağlıkçılara olsun, artık insanlarımızın özellikle sağlık çalışanlarımızın birazcık tebessüm etmesini sağlayacak bir şeyler olsun talebindeyiz. İnşallah federasyonumuz onu değerlendirir ve bu anlamda sağlıkçıların yanında olduklarını gösterirler” diye konuştu.