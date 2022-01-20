Trabzon’a Alzheimer hastaları için terapi merkezi kuracak

Trabzon’un Ortahisar Belediyesi ile Türk Kadınlar Konseyi Derneği ortaklaşa olarak Trabzon’da ilk kez, ilk ve orta seviye Alzheimer hastalarına yönelik terapi merkezini hayata geçirecek.

Projeyle ilgili Türk Kadınlar Konseyi Derneği Trabzon Şube Başkanı Çağla Sonat ve beraberindeki heyet Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç’e bir sunum gerçekleştirdi.

Kurulacak merkezde görevlendirilen doktor, psikolog, fizyoterapist ve hasta bakım elemanları Alzheimer hastalarının zihinsel ve bedensel faaliyetlerini güçlendirecek, sağlık durumlarına uygun eğitici etkinlikleri planlayacak. Hastalar görevli personel eşliğinde yürüyüşler yaparak daha etkili ve keyifli zaman geçirecek. Hastalara çeşitli müzik enstrümanlarıyla rahatlatıcı seanslar düzenlenecek. Alzheimer hastaları hobi bahçelerinde bağ ve bahçe işleriyle ilgili temel bilgileri öğrenecek. Ayrıca el işi kurslarıyla da motor becerilerini geliştirecek. Hastalar her türlü aktivitelerini doktor, hemşire ve fizyoterapist eşliğinde gerçekleştirecek. İhtiyaç duyan Alzheimer hastaları fizyoterapist eşliğinde tedavilerini sürdürecek. Merkeze ulaşım Ortahisar Belediyesi’nin tahsis ettiği araçla ücretsiz olarak sağlanacak.

“Trabzon’da 15 bin Alzheimer hastası var”

Projeyle ilgili açıklamalarda bulunan Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Sağlık Bakanlığının verilerine göre Trabzon’da 15 bin civarında Alzheimer hastasının bulunduğunu ve bunlara yönelik hizmetin yerel yönetimlerin sorumluluğunda olduğunu dile getirdi.

Bugüne kadar toplumdaki dezavantajlı grupların günlük yaşamlarını kolaylaştırmak için birçok projeyi hayata geçirdiklerini kaydeden Başkan Genç, “Şehrimizdeki dezavantajlı gruplarla ilgili bugüne kadar birçok projeyi hayata geçirdik. Bu vatandaşlarımızın ekonomik bağımsızlıklarına katkıda bulunarak kendi ayakları üzerinde durmalarını yardımcı olmak için meslek edindirme ve kültür, sanat kursları dahil birçok projeyi hayata geçirdik. Şimdi de ilimizde önemli bir sivil toplum örgütü olan Türk Kadınlar Konseyi Trabzon Şubesi ile Alzheimer hastalarımıza yönelik olarak bir terapi merkezini hayata geçireceğiz. İnşallah, elbirliğiyle şehrimizde Alhzeimer hastalarımıza yönelik olarak bu terapi merkezini hayata geçireceğiz” dedi.

“Trabzon yaşlı nüfusu itibariyle Türkiye’de 4. sırada”

Türk Kadınlar Konseyi Derneği Trabzon Şubesi Başkanı Çağla Sonat ise Trabzon’un yaşlı nüfus itibarıyla Türkiye’de dördüncü sırada yer aldığını ve yaşlılığa bağlı olarak Alzheimer, demans gibi hastaların da artış gösterdiğine vurgu yaptı. Sonat “Bütün Türkiyemizde yaşlı nüfus hızla artıyor. Vatandaşlarımız yaşlılığa bağlı olarak birtakım sağlık sorunları yaşayabiliyor. Bunlardan en yaygınlarından bir tanesi de Alzheimer hastalığı Güncel veriler ışığında şehrimizde 15 bin civarında Alzheimer hastasının olduğunu biliyoruz. Ailelerini de kattığımız zaman en iyimser tahminle 50-60 bin civarında vatandaşımızın bu hastalıktan dolaylı olarak etkilendiğini öngörüyoruz. Ailelerin de yaşamı zorlaşıyor. İnşallah, bunlara yönelik olarak hayata geçireceğimiz terapi merkezinde bu gruptaki vatandaşlarımıza ciddi manada maddi ve manevi olarak destek olacağız. Hem sağlık anlamında hem de günlük aktivite ve motor beceriler açısından kendilerini geliştirmelerine yardımcı olacağız” ifadelerini kullandı.