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Trabzon İl Sağlık Müdürü Hakan Usta’dan aşı çağrısı

Türkiye’nin pandemide yüksek riskli illeri olarak adlandırılan ’Kırmızı’ kategoride yer alan Trabzon’da bir yandan aşı çalışmaları sürerken denetimlerde hız kesmeden sürüyor.

Sağlık 29.03.2021, 15:51
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Trabzon İl Sağlık Müdürü Hakan Usta’dan aşı çağrısı

Türkiye’nin pandemide yüksek riskli illeri olarak adlandırılan ’Kırmızı’ kategoride yer alan Trabzon’da bir yandan aşı çalışmaları sürerken denetimlerde hız kesmeden sürüyor.

Trabzon İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, aşı sırası gelenlerin bir an önce randevusunu alarak aşısını yaptırmasını istedi. Usta, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Değerli halkımız, ilimizde 65-84 yaş grubunda yüzde 76, 85 yaş üstünde yüzde 79 üzerinde aşılama hedefine ulaşılmış durumda. Aşının koruyuculuğundan istifade edebilmek için her bir ferdin açıklanmasına ihtiyaç bulunmakta. Lütfen aşı sırası gelen, randevusunu alarak aşısını yaptırsın” ifadelerini kullandı.
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