Torunundan alınan karaciğer nakledilen 71 yaşındaki dede, gözyaşlarını tutamadı

Siroz hastalığının son evresinde, torunundan yapılan karaciğer dokusu nakliyle hayata tutunan 71 yaşındaki Mehmet Ali Karagöz gözyaşlarını tutamayarak, "İnanın torunuma bana organını bağışlamasını teklif bile etmedim, sağ olsun, şimdi benim canım ciğerim oldu İrem, çok gururluyum" dedi.

Isparta’da yaşayan 71 yaşındaki Mehmet Ali Karagöz’e 7 yaşına kadar büyüttüğü torunu İrem, karaciğerini bağışladı. Dedesine karaciğerini bağışlayan İrem, mutluluktan gözyaşlarına boğulan Karagöz’ü bir an olsun yalnız bırakmadı.

Hepatit B’ye bağlı karaciğer sirozu olan Mehmet Ali Karagöz, Medical Park Antalya Hastane Kompleksi’ne başvurdu. Prof. Dr. İbrahim Aliosmanoğlu tarafından kontrolleri yapılan Karagöz’ün acilen nakil olmasına karar verildi. Nakil için verici arayışına, Karagöz’ün 25 yaşındaki torunu İrem son verdi. Dedesi için gönüllü olduğunu belirten İrem, yapılan kontrollerde uygun çıkınca ameliyat gerçekleştirildi. Prof. Dr. İbrahim Aliosmanoğlu ve ekibi tarafından gerçekleştirilen başarılı ameliyat sonucu torunundan alınan karaciğer, dede Karagöz’e nakledildi. Ameliyat sonrası torunu ile bir araya gelen Karagöz, mutluluktan gözyaşlarına boğuldu.

“Acilen nakil olması gerekiyordu”

Prof. Dr. İbrahim Aliosmanoğlu, “Hastamız bize yaklaşık 2 hafta önce başvurdu. Hepatit B’ye bağlı karaciğer sirozu vardı ve hastalık son dönemlerine ilerlemişti. Karında asit dediğimiz sıvı toplanması, bacaklarda ödem başlamıştı ve kasları erimişti. Bu şekilde bize başvurdu. Biran önce karaciğer nakli olması gerekiyordu. Testlerini yaptık, nakle uygun gözüküyordu. Bir verici bulması gerekiyordu. Mehmet Ali amcaya, ’vericiniz var mı’ diye sorduğumuzda, ’bizde yeterince torun var ve gönüllüler’ dedi. Torunu İrem’i getirdi. 5 gün önce karaciğer naklini gerçekleştirdik. Şuan için her ikisi de gayet iyi durumda. Vericiyi taburcu ediyoruz” dedi.

“Herkes organ nakli konusunda duyarlı olmalı”

Herkesin organ nakli konusunda duyarlı olması gerektiğini belirten Prof. Dr. Aliosmanoğlu, “Bir torunun dedesine organ bağışlaması çok güzel bir şey. Biz özellikle Organ Nakli Haftası’nda aslında belirtmek istediğimiz konu organ bağışı. Canlı vericilerden değil ama kadavra vericilerden biz bu ameliyatları yapmak istiyoruz. Onun için herkesin bu konuda daha duyarlı olmasını istiyoruz” diye konuştu.

“İnsanlara hayat oluyorsunuz”

Dedesine düşünmeden karaciğerini bağışladığını ifade eden İrem Akbıyık, “En başta çok korkuyordum ama sonra araştırıp baktıkça ve doktorumuzla görüştükten sonra çok rahatladım. Kısa süren bir şeyin insanların hayatlarını kolaylaştırdığını öğrendim. Ameliyat günü çok heyecanlıydım. Dedeme organımı bağışlamak tuhaf bir his. Bana 7 yaşıma kadar dedemler baktı. Dedemin böyle bir sorunla karşılaştığını görünce hiç düşünmedim bile. Korkulacak hiçbir şey yok. Ben burada yatan hastaları da gördüm. İçeride yatan 5 aylık bir bebek bile var. Çektiğiniz büyük bir acı değil. İnşallah herkes cesaretini toplayıp organ bağışlar, gerçekten insanlara hayat oluyorsunuz” şeklinde konuştu.

“Torunuma bana organını bağışlamasını teklif bile etmedim”

Torunundan aldığı karaciğer ile tekrar sağlığına kavuşan Mehmet Ali Karagöz ise , “İnanın ben torunuma bana organını bağışlamasını teklif bile etmedim. Sağ olsun, çok şükür kendimi iyi hissediyorum. Şimdi benim canım ciğerim oldu İrem. Küçükken hiç böyle olacağını tahmin etmezdim. Çok gururluyum. Doktorlarımdan da Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.