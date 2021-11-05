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Toplumun yüzde 4’ünde görülen hastalığın sebebi henüz bilinmiyor

Toplumda yüzde 4’lük oranda görülen ve sonucunda cilt kanserine kadar yol açan Hidradenitis Süpürativa (HS) hastalığının henüz çıkış sebebi bilinmezken, hastalığın en büyük tetikleyici sebebinin sigara ve fazla kilo olduğu tespit edildi.

Sağlık 05.11.2021, 10:23
Toplumun yüzde 4’ünde görülen hastalığın sebebi henüz bilinmiyor

Toplumda yüzde 4’lük oranda görülen ve sonucunda cilt kanserine kadar yol açan Hidradenitis Süpürativa (HS) hastalığının henüz çıkış sebebi bilinmezken, hastalığın en büyük tetikleyici sebebinin sigara ve fazla kilo olduğu tespit edildi.

Ülkemizde “Köpek memesi” olarak da bilinen, vücudumuzda koltuk altı, kasık, kalça ve genital bölgede meydana gelen Hidradenitis Süpürativa (HS) hastalığı, sivilce, çıban ve kıl dönmesi gibi hastalıklarla karıştırıldığı için ülkemizde tedavisinin 7 yıla kadar geç yapıldığı tespit edildi. Geç tanı nedeniyle hastanelerde de az görülen bu hastalık, dünya bazında bakıldığında kadınlarda daha çok görülse de yapılan araştırma çalışmalarında ülkemizde erkeklerde daha çok olduğu tespit edildi. Ayrıca, genellikle vatandaşlarda ergenlik dönemi sonrasında görülen bu hastalıkta, hastaların 3’de 1’inde de ailelerinden benzeri rahatsızlıklar olduğu tespit edildi.

Hastalığın çıkış sebebi henüz belli değil

Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli Cildiye Uzmanı Dr. Neslihan Demirel Öğüt, İhlas Haber Ajansı mikrofonlarına verdiği röportajda, hem HS hastalığına dikkat çekerek vatandaşlara farkındalık oluştururken, hem de hastalık hakkında bilgiler verdi. Toplumda her yüz kişinin 4’ünde HS hastalığının görüldüğünü belirten ve ilerleyen evrelerde deri kanserine kadar sebep olduğunu ifade eden Dr. Neslihan Demirel Öğüt, “Bu hastalığın kesin sebebi tam olarak aydınlatılmış değil. Biraz önce söylediğim gibi genetik bir temeli, aileden gelen bir yatkınlık olabiliyor. Biz biliyoruz ki kıl köklerinde iltihaplanma söz konusu. Vücudumuzda bağışıklığımızın kafası karışarak kıl köklerinde bir iltihaba sebep olabiliyor, bu inflamasyonda sivilce benzeri lezyonlardan çıban benzeri ağrılı, şiş, akıntılı lezyonlarda şiddeti farklı boyutlarda seyredebilen hastalık olarak karşımıza çıkıyor. Bu hastalığı tetikleyen ve şiddetini arttırdığını bildiğimiz bazı faktörler var. Mesela bunlardan en önemlisi sigara içmek. Hastalarımızın yüzde 70’inde sigara öyküsü alıyoruz ya da obezite hastalığı eşlik ediyor. Kilo, sigara ya da dar kıyafetler giyilmesi gibi faktörler hastalığı tetikliyor. Çıkış noktası bu mu henüz bilmiyoruz ama bunlar tetikleyen faktörler” dedi.

“Sigara ve fazla kilo hastalığı tetikliyor”

Toplumda birçok probleme sebep olan sigara ve fazla kilonun da hastalığı tetikleyen unsurlar olduğunu belirten Öğüt, bunlar dışında dar giyinmekten kaçınmayı ve hijyen kurallarına uyulması gerektiğini ifadelerine ekledi. Tedavi süresinde ilk basamakta antibiyotiğin baskılayıcı özelliğinden yararlanmalarıyla birlikte A vitaminlerinin de etkili olduğunu belirten Öğüt, ilerleyen evrelerde ise bu tedavilerin yetersiz kalabileceğini söyledi. Dr. Öğüt, sözlerinde “Hastalığın tedavi sürecinde hastanın öncelikle eğer sigara içiyorsa sigara içmeyi kesinlikle bırakması gerekiyor. Kilo vermek gerekiyor, dar kıyafet giymekten kaçınmak gerekiyor, bunun dışında hijyen kurallarına uymak gerekiyor. İlk basamak ilaç tedavimizde ise antibiyotik var, antibiyotiğin baskılayıcı özelliğinden faydalanıyoruz. Sivilce tedavisinde kullandığımız A vitamini türevi ilaçlarımız var. Hafif ve orta şiddetli hastalıklarda bu tedaviler etkiliyken daha ileri evrelerde ise maalesef yeterli kalamayabiliyor. Günümüzde çok yeni, fayda aldığımız tedaviler var. Hastalar bu tedavilerle hem lezyonlarda rahatlama faydası görüyorlar hem de ağrı, akıntı, şişlik gibi şikayetlerde azalma, depresyon belirtilerinde azalma ve sosyal hayatlarında, sosyal uyumlarında çok güzel bir belirgin iyileşme olduğunu görüyoruz bu tedavilerle” ifadelerine yer verdi.

Ayrıca Dr. Öğüt, koltuk altında, kasıklarda, meme altı, kalça ve genital bölge alanlarında tekrarlayan sivilce benzeri izler olan hastaların mutlaka, vakit kaybetmeden dermatoloji uzmanına görünmeleri gerektiğini söyledi.

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