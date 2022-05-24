Toplu taşımada maske zorunluluğu kalkıyor mu?
Koronavirüs vakaları 2 gün üst üste 1000'in altına düştü. Bir gün daha tablo böyle olursa toplu taşımada maske takmak da zorunluluk olmaktan çıkacak. Gözler yarın açıklanacak olan koronavirüs vaka tablosunda...
En son 3 Ağustos 2020'de 1000'in altında açıklanan günlük COVID-19 vaka sayısı, yaklaşık 2 yıl sonra 905'e ardından 922'ye indi. Bu durumun en kritik tarafı toplu ulaşımda maske takma zorunluluğunun kaldırılması. Fahrettin Koca'nın açıklamalarına göre bir gün daha vaka sayısı 1000’in altında görülürse toplu taşıma araçlarında maske takma zorunluluğu kaldırılacak. Şu an için tüm gözler yarın açıklanacak olan koronavirüs tablosunda. Günden güne azalan koronavirüs vakaları ve koronavirüsten kaynaklanan ölümler artık hastalığı geride bırakmaya ramak kaldığını gösteriyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, toplu taşımalarda maske zorunluluğunun kaldırılması için 3 gün boyunca tablonun 1000'in altında seyretmesi gerektiğini söylemişti.
"Uzun süredir beklediğimiz gün geldi. Vaka sayısı 1.000’in altına düştü. Vefat sayımız ise 5. Vaka sayısı üç gün üst üste binin altında gerçekleştiğinde, maske kullanımı toplu taşımada da zorunlu değil serbest olacak. Daha düşük sayıların haberini vermek dileğiyle!"