Toplu taşımada maske zorunluluğu kalkıyor mu?

En son 3 Ağustos 2020'de 1000'in altında açıklanan günlük COVID-19 vaka sayısı, yaklaşık 2 yıl sonra 905'e ardından 922'ye indi. Bu durumun en kritik tarafı toplu ulaşımda maske takma zorunluluğunun kaldırılması. Fahrettin Koca'nın açıklamalarına göre bir gün daha vaka sayısı 1000’in altında görülürse toplu taşıma araçlarında maske takma zorunluluğu kaldırılacak. Şu an için tüm gözler yarın açıklanacak olan koronavirüs tablosunda. Günden güne azalan koronavirüs vakaları ve koronavirüsten kaynaklanan ölümler artık hastalığı geride bırakmaya ramak kaldığını gösteriyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, toplu taşımalarda maske zorunluluğunun kaldırılması için 3 gün boyunca tablonun 1000'in altında seyretmesi gerektiğini söylemişti.