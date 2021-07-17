Tokyo’daki Olimpiyat Köyü’nde ilk Covid-19 vakası

Japonya’da Tokyo Olimpiyat Köyü’nde oyunların başlamasından günler önce ilk korona virüs vakası kaydedildi. 1’i Tokyo’daki Olimpiyat Köyü’nden olmak üzere oyunlarla ilişkili 15 yeni Covid-19 vakası daha görüldü. Böylece dev organizasyonla ilişkili Covid-19 vakalarının toplam sayısı 45’e yükseldi.

Korona virüs salgını nedeniyle bu yıla ertelenen Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları’nın açılışına 1 haftadan az bir süre kala dev organizasyonla ilişkili yeni Covid-19 vakaları doğrulandı. Tokyo Olimpiyat Organizasyon Komitesi’nden yapılan açıklamada, Olimpiyat Köyü’nde kalan yabancı uyruklu 1 kişinin Covid-19’a yakalandığının tespit edildiği bildirildi. Geçtiğimiz Salı günü açılan ve oyunlarda yer alacak milli takımların kaldığı dev tesiste görülen vaka, Olimpiyat Köyü’nden bildirilen ilk Covid-19 enfeksiyonu olarak kayıtlara geçti.

Olimpiyatlarla ilişkili toplam vaka sayısı 45’e yükseldi

Söz konusu vaka haricinde olimpiyatlar için deniz aşırı ülkelerden Japonya’ya gelen diğer 7 kişide de Covid-19’a rastlandığı öğrenildi. Ayrıca oyunlarda görevli olan ve Japonya’da yaşayan 7 kişinin de Covid-19 testinin pozitif çıktığı kaydedildi. 15 yeni enfeksiyonla birlikte, 1 Temmuz’dan bu yana olimpiyat organizatörleri tarafından duyurulan oyunlarla ilişkili toplam vaka sayısı 45’e yükselmiş oldu.

OHAL altında olimpiyat

Japonya’da hükümet, Covid-19 vakalarında görülen artış üzerine geçtiğimiz hafta sürpriz bir karara imza atmış, olimpiyatlar süresince Tokyo’da geçerli olmak üzere OHAL ilan edildiği açıklanmıştı. Uygulamanın 12 Temmuz-22 Ağustos tarihleri arasında yürürlükte kalacağı bildirilmişti. 2020 Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları Covid-19 salgını nedeniyle bu yıla ertelenmiş, olimpiyat oyunlarının 23 Temmuz-8 Ağustos 2021, paralimpik oyunlarının ise 24 Ağustos-5 Eylül 2021 tarihleri arasında gerçekleştirileceği bildirilmişti.