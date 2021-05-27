Tokat’ta kene can aldı, bir ayda 2. ölüm

Tokat’ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı nedeniyle bir ayda ikinci ölüm vakası yaşandı.

Tokat merkeze bağı Kızık köyünde hayvancılık yapan Mehmet Taştan’ın (65) vücuduna tarlada çalıştığı sırada kene yapıştı. Taştan, keneyi kendisi çıkarmasından 6 gün sonra rahatsızlanarak Tokat Devlet Hastanesine başvurdu. KKKA hastalığı şüphesi ile hastanede tedavi altına alınan Taştan, durumunun ağırlaşması üzerine Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne sevk edildi. Yaklaşık 3 gündür tedavi gören Taştan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 3 Çocuk babası Taştan’ın cenazesi köyünde toprağa verildi.