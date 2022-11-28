Tokat’ta felçli hastaya şiddet uygulanması üzerine faaliyetleri durdurulan hastane, yeniden hizmet vermeye başladı

Tokat’ta, yoğun bakım servisindeki felçli bir hastaya uygulanan şiddet görüntülerinin ardından faaliyetleri durdurulan hastane yeniden hizmet vermeye başladı.

Tokat’ta bir özel hastanenin yoğun bakım servisinde çekildiği anlaşılan ve 19 Kasım günü sosyal medyada yayımlanan görüntüler üzerine inceleme başlatılmış ve hastanenin faaliyeti geçici olarak durdurulmuştu. Sağlık Bakanlığı yetkilileri soruşturmayı yürütürken, başta yoğun bakım hizmetleri olmak üzere, söz konusu hastanedeki tüm süreçler inceleyip denetlendi. İncelemeler sonucunda sorumlular hakkında gerekli işlemler yapılarak, hastanenin bugün itibarıyla hizmet vermeye devam etmesine müsaade edildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Sağlık Meslekleri Kuruluna intikal edilen dosyanın karara bağlandığı belirtilerek, “Uygunsuz davranış sergileyen sağlık personelinden biri 3 yıl süreyle meslekten men edildi. Süre sonunda göreve dönebilmesi için 18 aylık mesleki ve etik eğitimi alma ve yoğun bakım dışında açık serviste çalışabilme şartı getirildi. Bu kararın, geçerli mevzuat çerçevesinde Sağlık Meslekleri Kurulu tarafından verilmesi mümkün en ağır yaptırım olduğu bilinmelidir. Kurulun aldığı bu karar, sadece meslek icrası yönüyle ilgili olup, adli süreçten bağımsızdır. Diğerinin ise 6 aylık mesleki eğitimden sonra yoğun bakım dışında görevlendirilmesine karar verilmiştir” denildi.