Tokat'ta 65 yaş ve üstü vatandaşların sokağa çıkmasına sınırlama getirildi

Tokat Valisi Ozan Balcı, başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri vatandaşlarla ilgili bazı kararlar aldı. Alınan karar gereği il genelinde 65 yaş ve üstü vatandaşların 7 Eylül'den itibaren günün 10.00 ile 18.00 saatleri arası dışında sokağa çıkmalarına sınırlama getirildi. Uygulamadan, kamu kuruluşları, özel iş yeri sahibi ve çalışanları ile tarım faaliyetlerinde bulunanlar muaf tutuldu.