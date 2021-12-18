TKDCD Başkanı Bozkurt’tan INVAMED-RD Global Üretim Kampüsü’ne ziyaret

Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği (TKDCD) Başkanı Prof. Dr. Kürşat Bozkurt, INVAMED-RD Global Üretim Kampüsü’nü ziyaret etti.

Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Kürşat Bozkurt, araştırma ve geliştirmeye, inovasyona ve girişimciliğe dayanan bütüncül yaklaşımla geliştirdiği yaşamı değiştiren tedavi çözümleriyle sağlık teknolojilerine yön veren INVAMED-RD Global üretim kampüsünü ziyaret etti. Araştırma projelerinin odağı insan sağlığı için yenilikçi ve katma değeri yüksek tedavi çözümlerinin üretilmesi olan INVAMED-RD Global’in Başkanı Raşit Dinç ve kalp damar cerrahisi alanında gerek ulusal gerekse uluslararası nitelikte gerçekleştirdiği çalışmalarla büyük önem arz eden Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Kürşat Bozkurt bir araya geldi. Büyük buluşmada dünyada markalaşmış ileri teknolojiye dayalı üretimi gerçekleştirilen INVAMED-RD Global ürünleri, geleceğe yönelik küresel sağlık stratejisiyle uyumlu kalp damar cerrahisi alanında yapılan bilimsel çalışmalar ve sağlık sanayi işbirliği ile “Sağlık için Tam Bağımsız Üretim” hedeflerine ilişkin fikir teatisinde bulunulduğu belirtildi.

INVAMED-RD Global olarak sağlık alanında bilimsel buluşların yönlendirilmesi ve dokundukları hayatları iyileştirmek için geleceğe yön verme odaklı Ar-Ge faaliyetleri yürüttüklerini belirten Raşit Dinç, “Ziyaretleriyle bizleri onurlandıran kıymetli hocamız Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Kürşat Bozkurt’a teşekkürlerimizi sunarız” ifadesini kullandı.