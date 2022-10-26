Tırnaktaki Renk ve Biçim Değişimleri Hastalıkların Habercisi Olabilir

Vücudumuzun en özel ve benzersiz yapılarından biri olan tırnakların renk ve şekil değişimleri, bünyemizde oluşan değişimlere bağlı olarak gelişiyor. Yani tırnaklar sağlık durumumuzda oluşan değişimlerden etkilenen bir yapıya sahip. Tırnaklarımızda oluşan değişimlerin ciddi rahatsızlıkların habercisi olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Abdullah Öztürk, “Tırnaklar bize birçok hastalık açısından önemli ipuçları verebiliyor. Dikkatli bir hekim hastasının tırnaklarına bakarak hastalığını teşhis edebiliyor. Birçok hastalıkta tırnakların şeklinde ve renginde farklılıklar oluşuyor” diyor.

Uzm. Dr. Abdullah Öztürk, tırnakların nasıl uzadığını ve nelere dikkat etmemiz gerektiğini şu şekilde açıklıyor: “Sağlıklı kişilerde el tırnakları günde ortalama 0,1 mm kadar uzuyor. El tırnağının tamamıyla yenilenmesi 4-6, ayak başparmağı tırnağını ise 12 ayı buluyor. Kişinin sağlığını bozan hastalıklarda, mineral ve vitamin eksikliklerinde ise bu süreler uzayabiliyor. Tırnak keserken, el tırnaklarının yuvarlak, ayak tırnaklarının ise tırnak kenarları derinin üstünde kalacak şekilde düz kesilmesi gerekiyor. Aksi takdirde ayak tırnaklarında batma oluşabiliyor. Yine dar burunlu veya düz tabanlı ayakkabı giyilmesi de tırnaklarda şekil bozukluğu ve batmaya sebep olabiliyor. Bu nedenlerle ortopedik tabanlı ayaklara uygun ayakkabıların tercih edilmesi gerekiyor.”

Tırnaklarınızda oluşan değişimlere dikkat edin

Uzm. Dr. Abdullah Öztürk, tırnaklar, farklı hastalıklarda farklı şekiller aldığını söylüyor. Öztürk, “Anemide (kansızlık) demir eksikliğine bağlı olarak tırnaklar inceliyor ve kaşık görünümünü alıyor. Bu kaşık tırnak görünümü kansızlık dışında kalp damar hastalıkları, sifiliz, tiroid hastalıkları ve romatizmal hastalıklarda da ortaya çıkabiliyor” diyor. Parmak uçlarının şişmesi ve tırnağın saat camı gibi kabararak parmakların davul tokmağına benzediği çomak parmakların ise akciğer, kalp, tiroid, karaciğer ve bağırsak hastalıkların belirtisi olabileceğini hatırlatan Öztürk, tırnakların uçlardan kolay kırılması, kopması ya da uçlardan kendiliğinden deriden ayrılması, ellerin oje çıkarıcılar, sabunlar ve deterjanlarla sık temas etmesi ile oluşabileceği gibi tiroid bezinin az veya çok çalışması, enfeksiyonlar ve beslenme bozukluklarından dolayı da görülebildiğini aktarıyor.

Tırnaklarda nokta ya da çizgi şeklinde beyaz lekeler sağlıklı kişilerde ortaya çıkabileceği gibi verem, böbrek enfeksiyonları gibi hastalıkların veya kanserin habercisi olabiliyor. Tırnaklarda siyah ya da kahverengi renk değişiklikleri siyah ırkta normal olarak gelişebiliyor ama beyaz ırkta genelde travma sonrası, sistemik hastalık ya da kullanılan ilaçlara bağlı olarak ortaya çıkıyor. Bunların dışında sedef hastalığı başta olmak üzere egzama, liken plan gibi çok sayıda deri hastalığı tırnakları etkiliyor, renk ve şekil bozukluklarına neden oluyor.

Yetişkinlerde ayak parmak araları ve ayak tırnaklarında mantar hastalıkları çok sık görüldüğünün altını çizen Uzm. Dr. Abdullah Öztürk, bu durumun tırnaklarda kalınlaşma, kırılma, sarı-kahverengi-siyah renk değişikliklerine neden olduğuna dikkat çekiyor. Uzm. Dr. Abdullah Öztürk şöyle devam ediyor: “Tırnak yatağından gelişen malign melanom tırnakta siyah renk, şekil bozukluğu ve tümör oluşumuna neden olan tehlikeli bir kanserdir. Tırnaklarda oluşan renk ve şekil bozuklukları ihmal edilmemeli, önemli bir hastalığın belirtisi olabileceği hatırlanmadır. Gecikmeden bir dermatoloji uzmanı başvurulmalıdır ve erken tanı hastalıkların ilerlemeden tedavisini sağlayabileceği gibi özellikle kanserli hastalarda hayat kurtarıcı olabilir.”