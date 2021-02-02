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Tıpta nadir rastlanan bir durum: "75 yaşında erkek meme kanserini yendi"

Samsun’da yaşayan 75 yaşındaki Emsal Tokuç’a 3 ay önce göğsünde ağrı sebebiyle gittiği hastanede "meme kanseri" teşhisi konuldu. Yapılan ameliyat ile Tokuç’un meme ve koltuk altında kanser kitlesi temizlendi.

Sağlık 02.02.2021, 14:56
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Tıpta nadir rastlanan bir durum: "75 yaşında erkek meme kanserini yendi"

Samsun’da yaşayan 75 yaşındaki Emsal Tokuç’a 3 ay önce göğsünde ağrı sebebiyle gittiği hastanede "meme kanseri" teşhisi konuldu. Yapılan ameliyat ile Tokuç’un meme ve koltuk altında kanser kitlesi temizlendi.

6-7 yıl önce memesinde bir şişlik olduğunu bilmesi üzerine doktora gitmeyen Emsal Tokuç son 3 aydır başlayan ağrıları nedeniyle doktora başvurdu. Yapılan incelemeler sonucunda meme kanseri olduğu anlaşılan Emsal Tokuç, Büyük Anadolu Hastanesi’nde görev yapan Genel Cerrahi Uzm. Dr. Sedat Ocak tarafından yapılan ameliyat sonucunda memesinden ve koltuk altından kanser kitlesi temizlendi.

Erkeklerde rastlanan nadir bir durum olan meme kanseri ile ilgili bilgi veren Genel Cerrahi Uzm. Sedat Ocak, "Hastamız aslında 3 ay önce memede şişlik şikayetiyle bize başvurdu. Hikayesine baktığımızda 5-6 yıldır memesinde şişlik olduğunu bilmesine rağmen o zamana kadar hiçbir inceleme, araştırma yapılamamıştı. Son zamanlarda artan ağrıları nedeniyle bize başvurmuştu. Yapılan muayenelerle memesinde bir şişlik fark ettik. 2- 3 santimetrelik bir şişliği vardı ve bunun incelenmesini kendisiyle paylaştık. Meme ultrasonunu yaptık. Kitleyi tespit ettik. Kitle tespitiyle beraber bir tanı konulması gerekiyor. Tanıyı önce ince iğne ile oradan küçük bir kitle parçasını alarak incelemeye gönderdik. Sonucunu kendisiyle paylaştık ve bazı ek tedavilerinin olması gerektiğini, ameliyat olması gerektiğini kendisiyle paylaştık. Yaklaşık 1 öncesinde ameliyatını gerçekleştirdik. Erkeklerde meme kanseri çok sık olmadığı için bayanlar gibi çok bilinirlik konusunda bir eksiklik olmaktadır. Tanıda ve tedavide gecikmeler olmaktadır" dedi.

"Ameliyatta bayanlardan farklı olarak memeyi korumak çok mümkün olmuyor"

Erken aşamalarda gelen erkeklerde son zamanlarda yapılan araştırmalarda memeyi veya koltuk altını korumak mümkün olabildiğini ifade eden Dr. Sedat Ocak, "İleri evlerde, biraz daha geç evrelerde gelenlerde memenin tamamını almak, koltuk altının tamamını almak şu anki en iyi tedavilerden biridir. Ameliyat sonrası ek tedavilere ihtiyaç olacak. Hormona olarak erkek meme kanserleri hormona duyarlı kanserdir. Bu yüzden hap şeklinde hormon tedavisinde tedaviye katkı sağlayacaktır. Meme kanserinin yüzde 1 erkeklerde görülmesine rağmen görüldüğünde gecikmeli olduğu için tanı koymak sonuçlarımız bayanlar kadar iyi olmamaktadır. Erkeklerin de göğüslerinde bir şişlik, akıntı, ciltte bir çekilme olduğunda doktora başvurmalılardır" diye konmuştu

Süreç ilgili bilgi veren Emsal Tokuç ise "Süreç 7-8 sene önce başladı. Ağrıyordu, ağrıdığı zaman geldim ameliyat oldum. Şaşırmadım, Allah’tan gelen bir hastalık. Genelde kadınlarda görülen bir hastalık. Bende de görüldü. Şu anda iyiyim, sağlığım yerinde. Ameliyat olalı 1 ay oldu. Daha ilaç tedavisine başlamadık" şeklinde konuştu.
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