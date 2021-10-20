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Tıp dünyasında bir ilk: Domuz böbreği insana nakledildi!

ABD'de genetiği değiştirilmiş bir domuzun böbreği, beyin ölümü gerçekleşmiş bir insana nakledildi.

Sağlık 20.10.2021, 17:14
Tıp dünyasında bir ilk: Domuz böbreği insana nakledildi!

ABD’nin New York şehrinde NYU Langone Health’te gerçekleştirilen operasyonda, genetiğiyle oynanan ve böylece dokuları insan vücudunun reddedeceği bir molekülü içermeyen bir domuzun böbrekleri kullanıldı.

BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞMİŞ BİR HASTAYA NAKLEDİLDİ

Operasyon; beyin ölümü gerçekleşmiş, böbrek fonksiyonlarında sorun olan hasta ailesinin onayıyla yaşam desteğinden çekilmeden önce gerçekleşti.

Dünyada bir ilk: Genetiğiyle oynanmış bir domuzun böbreği insana nakledildi #1

3 GÜN BOYUNCA VÜCUDUN DIŞINDA GÖZLEMLENDİ

Domuz böbreği üç gün boyunca hastanın kan damarlarına bağlı bir şekilde vücudun dışında tutuldu, böylece araştırmacılar süreci gözlemleyebildi.

Dünyada bir ilk: Genetiğiyle oynanmış bir domuzun böbreği insana nakledildi #2

Dünyada bir ilk: Genetiğiyle oynanmış bir domuzun böbreği insana nakledildi #3

Dünyada bir ilk: Genetiğiyle oynanmış bir domuzun böbreği insana nakledildi #4

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