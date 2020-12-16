TİKA Venezuela’daki Hastanede Yanık Ünitesi kurdu

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Venezuela’nın Başkenti Karakas’ta bulunan Dr. Jesus Yerena Hastanesi’nin yanık ünitesi yenilenerek Türkiye’den tedarik edilen medikal ekipman ve cihazlar birlikte kullanıma hazır hale getirildi.

TİKA yaptığı açıklamada Venezuela Sağlık Bakanlığı yetkililerin talebi üzerine son yıllarda hızlı artan yanık vakalarına yeterli tedavi hizmeti verilememesi sebebiyle Başkent Karakas’ta bulunan en büyük yanık ünitesinin yeterli hizmet verebilmesi için destek verilmesi kararlaştırılmıştı. TİKA tarafından tamiri ve tadilatı ile fiziki altyapısı iyileştirilen yanık ünitesine Türkiye’den temin edilen 2 adet meşher cihazı, 2 adet cilt dermatomu, 6 adet hasta yatağı, EKG cihazı ve çeşitli ekipman ve cihazların kurulumu yapıldığını bildirdi.

Gerçekleştirilen törende Venezuela Sağlık Bakanı TİKA tarafından Venezuela halkı için tadilatı gerçekleştirilen ve ekipman sağlanan Yanık Ünitesi için Venezuela Devleti adına teşekkürlerini ve minnettarlığını ifade etmiş ve gerçekleştirilen bu önemli destek ile Venezuela ve Türkiye arasındaki yakın dostluğunun ve işbirliğinin artarak devam ettiğini belirtmiştir.