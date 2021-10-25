banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
İşte en güncel otomobil fiyatları
İşte en güncel otomobil fiyatları
Twitter’ın CEO'sundan Hiperenflasyon uyarısı
Twitter’ın CEO'sundan Hiperenflasyon uyarısı
Fenerbahçe evinde ağır yaralı!
Fenerbahçe evinde ağır yaralı!
Pastırma yazında deniz keyfi
Pastırma yazında deniz keyfi

Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Uncu: “Hayatı boyunca her 8 kadından birinin meme kanserine yakalanma riski var”

Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Doğan Uncu, “Meme kanserinde erken teşhis çok önemli. Hayatı boyunca her 8 kadından birinin meme kanserine yakalanma riski var. Aslında biz, ‘kanser olmaktan korkma, geç kalmaktan kork’ diyoruz” dedi.

Sağlık 25.10.2021, 09:40 25.10.2021, 09:50
Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Uncu: “Hayatı boyunca her 8 kadından birinin meme kanserine yakalanma riski var”

Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Doğan Uncu, “Meme kanserinde erken teşhis çok önemli. Hayatı boyunca her 8 kadından birinin meme kanserine yakalanma riski var. Aslında biz, ‘kanser olmaktan korkma, geç kalmaktan kork’ diyoruz” dedi.

Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında İHA muhabirine açıklamalarda bulunan, Ankara Şehir Hastanesi Tıbbi Onkoloji Kliniği İdari ve Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Doğan Uncu, “Meme kanserinde erken teşhis çok önemli. Hayatı boyunca her 8 kadından birinin meme kanserine yakalanma riski var. Aslında biz, ‘kanser olmaktan korkma, geç kalmaktan kork’ diyoruz. Bugün de ‘hisset ve harekete geç’ teması ile karşınızdayız. Kendi kendine meme muayenesi erken teşhiste son derece önemli. 40 yaşın üstündeki sağlıklı her kadında yıllık mamografi önerilmekte. Ancak kendi kendine meme muayenesi de erken teşhisin önemli bir parçası. Bugün bunu öne çıkarmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Meme kanseri sadece bir kadın hastalığı değil, nadir de olsa erkeklerde de oluşabiliyor”

Herkesin özellikle kendi bireysel kontrollerini yapması gerektiğini ve bu kontroller sırasında eline gelen kitle olması durumunda hemen bir sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini belirten Prof. Dr. Uncu, “Aslında her kadının, özellikle 20 yaş üzeri her kadının en azından ayda bir özellikle duş alırken, hem sağ hem sol memesini, hem koltuk altını hem boyun bölgesini eliyle yumuşak dokunuşlar ile dokunup, eline gelen bir sertlik, bir şişlik, farklı bir oluşum var mı? Bunu kontrol etmelerini öneriyoruz. Bu şekilde ele gelen bir kitle olması durumunda da en yakın sağlık kuruluşuna başvuruda bulunulması gerekiyor. Bu şekilde erken teşhis ile hakikaten hayat kurtulabilir. Çünkü meme kanseri kadınlarda çok yüksek oranda gözleniyor. Her 8 kadından biri hayatı boyunca meme kanserine yakalanabilir. Meme kanserlerinin yüzde biri erkeklerde de ortaya çıkabiliyor. Meme kanseri sadece bir kadın hastalığı değil, nadir de olsa erkeklerde de oluşabiliyor. O yüzden bu konuda özellikle kadınların ama erkeklerin de farkında olmalarını istiyoruz” şeklinde konuştu.

“4 milimetre bir mercimek büyüklüğü ve ele gelmesi çok mümkün değil”

Bir hastasının mercimek küçüklüğünde kitlesini, arkadaşının tavsiyesi üzerine şans eseri gittiği KETEM’de öğrenerek erken aşamada tedavisini tamamladığını vurgulayan Prof. Dr. Uncu, “Bir hastam ile ilgili yaşadığım kısa bir olaydan bahsetmek istiyorum. Onkoloji asistanlığımın ilk günleriydi. Yeni teşhis bir meme kanserli 50 yaşında bir kadın hastam gelmişti. Patolojik incelemesine baktığımda, 4 milimetre büyüklüğünde bir kitle olduğunu gördüm. 4 milimetre bir mercimek büyüklüğü ve ele gelmesi çok mümkün değil. ‘Ablacım nasıl fark ettiniz, bu tümör nasıl ortaya çıktı’ diye sorduğumda, ‘komşum tarama için KETEM’e gidiyordu, beni çağırdı, ‘beraber gidelim’ dedi ve ben de oraya gittim ve bu şekilde bir teşhis kondu’ dedi. Bu bayanın tabi ki cerrahisi yapılmıştı ve bu kadar erken evrede olduğu için kemoterapiye de gerek görülmedi. Sadece hormonal tedaviyle şu anda sağlıklı bir şekilde hayatını devam ettiriyor” diye konuştu.

“Covid olmaktan korktuğu için hastaneye gitmeyen hastalarımız ile karşılaştık”

Covid-19 pandemisi döneminde insanların tarama testlerini aksattığını ve ilerleyen vakalara da şahit olduklarını kaydeden Uncu, “Geçen sene hatırlarsanız pandeminin ilk dönemlerinde ‘evde kal dönemiydi’. Özellikle Mart, Nisan ve Mayıs aylarında o dönemde hakikaten yaz ayları ile birlikte gecikmiş vakalar gördük. 2020 yılından bahsediyorum. Tümörü ilerlemiş, metastaz yapmış, aslında hasta kendisi fark etmiş, kanser olduğundan da şüphelenmiş ama Covid olmaktan korktuğu için hastaneye gitmeyen hastalarımız ile karşılaştık. Bunların tedavisi daha zor, şifa oranları daha düşük. Ama şu anda tedbirler ile beraber hayat normalleşti. Tarama kontrollerine ve tedavilere zaten devam ediyoruz” açıklamasında bulundu.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 10 24
2. Hatayspor 10 20
3. Alanyaspor 10 20
4. Fenerbahçe 10 19
5. Karagümrük 10 18
6. Beşiktaş 9 17
7. Konyaspor 10 17
8. Galatasaray 9 17
9. Altay 10 15
10. Adana Demirspor 10 13
11. Başakşehir 10 12
12. Gaziantep FK 10 12
13. Öznur Kablo Yeni Malatya 10 12
14. Sivasspor 10 11
15. Kayserispor 10 11
16. Giresunspor 10 9
17. Antalyaspor 10 9
18. Göztepe 10 8
19. Kasımpaşa 10 6
20. Rizespor 10 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 10 24
2. Ankaragücü 10 24
3. Eyüpspor 10 20
4. Erzurumspor 10 19
5. Bandırmaspor 10 18
6. Kocaelispor 9 16
7. Tuzlaspor 9 14
8. Gençlerbirliği 9 14
9. Samsunspor 9 12
10. Boluspor 9 11
11. Bursaspor 9 11
12. Menemenspor 10 11
13. İstanbulspor 9 10
14. Denizlispor 9 10
15. Altınordu 10 10
16. Adanaspor 10 9
17. Manisa FK 10 9
18. Ankara Keçiörengücü 9 7
19. Balıkesirspor 9 6
Takımlar O P
1. Chelsea 9 22
2. Liverpool 9 21
3. Man City 9 20
4. West Ham 9 17
5. Brighton 9 15
6. Tottenham 9 15
7. M. United 9 14
8. Everton 9 14
9. Leicester City 9 14
10. Arsenal 9 14
11. Wolverhampton 9 13
12. Brentford 9 12
13. Aston Villa 9 10
14. Watford 9 10
15. Crystal Palace 9 9
16. Southampton 9 8
17. Leeds United 9 7
18. Burnley 9 4
19. Newcastle 9 4
20. Norwich City 9 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 10 21
2. Real Madrid 9 20
3. Sevilla 9 20
4. Atletico Madrid 9 18
5. Real Betis 10 18
6. Osasuna 10 18
7. Rayo Vallecano 10 16
8. Athletic Bilbao 9 16
9. Barcelona 9 15
10. Valencia 10 13
11. Espanyol 10 13
12. Mallorca 10 12
13. Villarreal 9 11
14. Elche 10 10
15. Celta de Vigo 9 7
16. Granada 9 7
17. Cádiz 10 7
18. Deportivo Alaves 9 6
19. Levante 10 5
20. Getafe 9 2