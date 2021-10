Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Uncu: “Hayatı boyunca her 8 kadından birinin meme kanserine yakalanma riski var”

Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Doğan Uncu, “Meme kanserinde erken teşhis çok önemli. Hayatı boyunca her 8 kadından birinin meme kanserine yakalanma riski var. Aslında biz, ‘kanser olmaktan korkma, geç kalmaktan kork’ diyoruz” dedi.

Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında İHA muhabirine açıklamalarda bulunan, Ankara Şehir Hastanesi Tıbbi Onkoloji Kliniği İdari ve Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Doğan Uncu, “Meme kanserinde erken teşhis çok önemli. Hayatı boyunca her 8 kadından birinin meme kanserine yakalanma riski var. Aslında biz, ‘kanser olmaktan korkma, geç kalmaktan kork’ diyoruz. Bugün de ‘hisset ve harekete geç’ teması ile karşınızdayız. Kendi kendine meme muayenesi erken teşhiste son derece önemli. 40 yaşın üstündeki sağlıklı her kadında yıllık mamografi önerilmekte. Ancak kendi kendine meme muayenesi de erken teşhisin önemli bir parçası. Bugün bunu öne çıkarmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Meme kanseri sadece bir kadın hastalığı değil, nadir de olsa erkeklerde de oluşabiliyor”

Herkesin özellikle kendi bireysel kontrollerini yapması gerektiğini ve bu kontroller sırasında eline gelen kitle olması durumunda hemen bir sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini belirten Prof. Dr. Uncu, “Aslında her kadının, özellikle 20 yaş üzeri her kadının en azından ayda bir özellikle duş alırken, hem sağ hem sol memesini, hem koltuk altını hem boyun bölgesini eliyle yumuşak dokunuşlar ile dokunup, eline gelen bir sertlik, bir şişlik, farklı bir oluşum var mı? Bunu kontrol etmelerini öneriyoruz. Bu şekilde ele gelen bir kitle olması durumunda da en yakın sağlık kuruluşuna başvuruda bulunulması gerekiyor. Bu şekilde erken teşhis ile hakikaten hayat kurtulabilir. Çünkü meme kanseri kadınlarda çok yüksek oranda gözleniyor. Her 8 kadından biri hayatı boyunca meme kanserine yakalanabilir. Meme kanserlerinin yüzde biri erkeklerde de ortaya çıkabiliyor. Meme kanseri sadece bir kadın hastalığı değil, nadir de olsa erkeklerde de oluşabiliyor. O yüzden bu konuda özellikle kadınların ama erkeklerin de farkında olmalarını istiyoruz” şeklinde konuştu.

“4 milimetre bir mercimek büyüklüğü ve ele gelmesi çok mümkün değil”

Bir hastasının mercimek küçüklüğünde kitlesini, arkadaşının tavsiyesi üzerine şans eseri gittiği KETEM’de öğrenerek erken aşamada tedavisini tamamladığını vurgulayan Prof. Dr. Uncu, “Bir hastam ile ilgili yaşadığım kısa bir olaydan bahsetmek istiyorum. Onkoloji asistanlığımın ilk günleriydi. Yeni teşhis bir meme kanserli 50 yaşında bir kadın hastam gelmişti. Patolojik incelemesine baktığımda, 4 milimetre büyüklüğünde bir kitle olduğunu gördüm. 4 milimetre bir mercimek büyüklüğü ve ele gelmesi çok mümkün değil. ‘Ablacım nasıl fark ettiniz, bu tümör nasıl ortaya çıktı’ diye sorduğumda, ‘komşum tarama için KETEM’e gidiyordu, beni çağırdı, ‘beraber gidelim’ dedi ve ben de oraya gittim ve bu şekilde bir teşhis kondu’ dedi. Bu bayanın tabi ki cerrahisi yapılmıştı ve bu kadar erken evrede olduğu için kemoterapiye de gerek görülmedi. Sadece hormonal tedaviyle şu anda sağlıklı bir şekilde hayatını devam ettiriyor” diye konuştu.

“Covid olmaktan korktuğu için hastaneye gitmeyen hastalarımız ile karşılaştık”

Covid-19 pandemisi döneminde insanların tarama testlerini aksattığını ve ilerleyen vakalara da şahit olduklarını kaydeden Uncu, “Geçen sene hatırlarsanız pandeminin ilk dönemlerinde ‘evde kal dönemiydi’. Özellikle Mart, Nisan ve Mayıs aylarında o dönemde hakikaten yaz ayları ile birlikte gecikmiş vakalar gördük. 2020 yılından bahsediyorum. Tümörü ilerlemiş, metastaz yapmış, aslında hasta kendisi fark etmiş, kanser olduğundan da şüphelenmiş ama Covid olmaktan korktuğu için hastaneye gitmeyen hastalarımız ile karşılaştık. Bunların tedavisi daha zor, şifa oranları daha düşük. Ama şu anda tedbirler ile beraber hayat normalleşti. Tarama kontrollerine ve tedavilere zaten devam ediyoruz” açıklamasında bulundu.