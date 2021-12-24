Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Coşkun: “Lifli gıdalar ’immunoterapi’nin etkisini artırıyor”

Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Uğur Coşkun, Teksas Üniversitesi’nde yapılan çalışmaya göre melanomalı hastalarda bol lifli gıdaları tüketen hastaların daha az lif tüketenlere kıyasla daha uzun yaşadıklarını belirterek, "Meyve, sebze, baklagiller gibi lifli gıdaların bol tüketilmesinin kanser dışında hipertansiyon, kalp hastalıkları gibi birçok hastalıkta faydası olduğunu biliyorduk. Bu çalışma ile lifli gıdaların immunoterapi etkinliğini artırdığı ilk defa gösterilmiş oldu" dedi.

Science dergisinde dün yayınlanan çalışmada, lifli gıdalardan zengin diyetle beslenen melanomalı hastalarda immünoterapinin etkinliğinin arttığı belirtildi. Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Uğur Coşkun, Trinchieri ve arkadaşları tarafından Teksas Üniversitesi’nde gerçekleştirilen çalışmada melanomlu 128 hastanın değerlendirildiğini ve bol lifli gıdaları tüketen hastaların daha az lif tüketen hastalara kıyasla daha uzun yaşadıklarının tespit edildiğini söyledi. Coşkun, "Günlük diyetteki her 5 gramlık lif artışının hastalığın ilerlemesini yüzde 30 oranında azalttığı gösterildi. Bu hastalarda meyve, sebze ve baklagiller gibi lifli gıdaların artan tüketimin bağırsaklardaki bakteri dengesini etkileyerek immunoterapinin etkinliğini artırmış olabileceği söylenmektedir" dedi.

İmmunoterapide verilen ilaçlar ile vücudun kendi bağışıklık sisteminin uyarıldığını ve bu şekilde kişinin kendi kanser hücreleri ile savaşmasının sağlandığını ifade eden Coşkun, "Kemoterapiye göre yan etkisi çok daha az olan bu tedavi ilaçları ülkemizde de bulunmaktadır. Akciğer kanseri, melanoma, böbrek tümörü gibi birçok kanserde etkinliği olan bu ilaçlar ile hastalığı yayılma göstermiş bazı hastalarda tama yakın iyileşme elde edilebilmektedir. Maliyeti çok yüksek olan bu ilaçların hangi hasta alt tipinde daha etkili olabileceğine yönelik araştırmalar tüm hızla devam etmektedir. Yukarıda bahsi geçen çalışma immmuterapinin etkinliğinin artmasına yönelik bir yol gösterdiği için önemli. Meyve, sebze, baklagiller gibi lifli gıdaların bol tüketilmesinin kanser dışında hipertansiyon, kalp hastalıkları gibi birçok hastalıkta faydası olduğunu biliyorduk. Bu çalışma ile lifli gıdaların immunoterapi etkinliğini artırdığı ilk defa gösterilmiş oldu" ifadelerini kullandı.