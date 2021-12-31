Tıbbi cihaz sektörü temsilcilerinden mağduriyetlerini gideren bakanlara teşekkür

Tıbbi cihaz sektörü temsilcileri, sektörün kamu ve üniversite hastanelerinden tahsil edemediği alacakların kaynaklı yaşanan mağduriyetin giderilmesini sağlayan üç bakan teşekkür mesajı yayımladı.

Tıbbi cihaz sektörü temsilcilerinden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Medikal Meclis Başkanı Levent Özgürbüz, Tüm Tıbbi Cihaz Üretici ve Tedarikçi Dernekleri Federasyonu Başkanı Kemal Yaz ve Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikası Başkanı Metin Demir, bir teşekkür mesajı yayımladı.

Üç temsilci mesajda, tıbbi cihaz sektörünün uzun zamandır, kamu ve üniversite hastanelerinden tahsil edemediği alacaklarından kaynaklı olarak ciddi mağduriyetlerin yaşandığını hatırlattı. Üç temsilci mesajında, yaşanan mağduriyetin giderilmesine fırsat verecek kaynağı oluşturduğunu belirterek, ödenek tahsisinin sağlanmasına ve sektöre ödenmesini temin eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya, Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nurettin Nebati ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’e teşekkür etti.

Mesajda ayrıca, sektörün ödeme sorunu ile karşılaşmaması için sürdürülebilir ödeme sisteminin işletilmesine önemli destek ve katkı sağlayacaklarına olan inancın güçlendiğinin altı çizildi.