THY’den yeni koronavirüs tedbiri

İç ve dış hat uçuşlarında ikram konseptinde değişikliğine giden Türk Hava Yolları’ndan yapılan açıklamaya göre belirtilen şekildeki uçuşlarda ikram verilmeyecek.

Konuyla ilgili olarak yapılan açıklama şöyle:

“Değerli yolcularımız, Pandemi sürecinde sizlerin ve ekiplerimizin sağlığını maksimum düzeyde korumak ve kabin ekibi-yolcu temasını minimuma indirmek amacıyla mevcut ikram konseptimizde değişiklik gerçekleştirdik.

Bu kapsamda, tüm yurt içi uçuşlarımızda ve 2 saate kadar olan yurt dışı uçuşlarımızda ikram servisi gerçekleştirilmeyecektir. Bu uçuşlarımızda, talep eden yolcularımıza su servisi yapılacaktır. 2 saat üzeri olan yurt dışı uçuşlarımızda özel kutu/paket içerisinde ikram servisi yapılmaya devam edilecektir. Bilginize sunarız.”