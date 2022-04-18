Tetik parmak hastalığı ve tedavisi

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Murat Erdoğan, "Parmaklarınızı hareket ettirilirken tık diye bir atma sesi duyuluyor, kilitlenme ve hareket zorlaşması yaşıyorsanız, ‘tetik parmak’ probleminiz olabilir" dedi.

Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Murat Erdoğan, tetik parmak hastalığı hakkında önemli bildiler verdi. Erdoğan, “Tetik parmak, parmakların veya başparmağın hareket sırasında özellikle bükülme hareketi sırasında kasılması ya da kilitlenmesi durumudur. Kilitlenen parmağı eski durumuna getirmek oldukça zordur ve hastada ağrılara neden olmaktadır” diye konuştu.

Tetik parmak hastalığının nedenlerine değinen Doç. Dr. Murat Erdoğan şunları söyledi:

“Tendonlar kasları ve kemikleri parmağımızla veya başparmağımızla birbirine bağlayan sert doku bantlarıdır. Bir tendom genellikle eklemleri çevreleyen bir yağlama mebranı olan doku sayesinde kolayca kayarak içinden akar. Tendom kılıfının uzun süre tahriş olması tendomun hareketlerini etkiler ve tendom kılıfının sıkılaşma ve kalınlaşmasına neden olabilir. Tendonlar iltihaplı hale geldiğinde ‘tetik parmak’ meydana gelir. Tetiklenme düzeyinde sıkışma ve şişliğe neden olur. Genellikle tekrarlanan bir hareketten ya da parmakların düzenli olarak zorlayıcı kullanımından kaynaklıdır. Tetik parmak hastalığının nedeni tendonların işlevini olması gerektiği gibi yerine getirememesidir.”

Tetik parmak belirtileri

Tetik parmak belirtileri ve kimlerde görülebileceği hakkında bilgi aktaran Dr. Erdoğan, “Özellikle sabahları uyanıldığında parmaklarda sertlik olması, parmakların hareket ettirilirken tık diye bir atma sesinin duyulması, parmağın yada birkaç parmağın bir şekilde kilitlenmesi ve hareketinin zorlaşmasıdır. Etkilenen parmak veya parmakların olduğu avuç içi kısımlarda bir takım yumruların yani nodüllerin oluşmasıdır. Tetik parmak daha çok 40 ila 60 yaş aralığında görülmektedir. Kadınlarda görülme sıklığı erkeklere göre fazladır. Diyabeti olanlarda, robotoid gibi hastalıkları olanlarda biraz daha fazla rastlanır. Çiftçilerde, sanayide çalışanlarda, müzisyenler gibi parmaklarını sık kullanan insanlarda yaygın görülmektedir” şeklinde konuştu.

Tetik parmak cerrahi tedavisinin lokal anestezi ile yaklaşık 5 ila 10 dakikalık bir operasyonla gerçekleştiğini belirten Erdoğan, “Hastanın sıkışmasının olduğu bölge lokal anestezi ile uyuşturulur ve sıkışmanın neden olduğu makara sistemleri ödem ve nodülün olduğu bölge temizlenir ve tetik parmak kurtulur. Hasta ameliyattan sonra elini aynı zamanda kullanmaya başlayabilmektedir" diyerek sözlerini tamamladı.